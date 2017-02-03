3 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor son bölüm TV 8'de
Survivor ödül oyunu 3 Şubat tarihinde voleybol maçı oldu. Survivor ödül oyunu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından ikişer kişilik ekipler karşı karşıya geldiler ve Survivor ödül oyunu için yarıştılar. Survivor son bölüm TV 8'de yayınlandı. Son bölümdeki ödül oyunu büyük boy bir pizza oldu.
Survivor ödül oyunu kim kazandı? 3 Şubat tarihli Survivor son bölüm TV 8'de ekranlara geldi. Survivor son bölümde ödül oyunu için takımlar voleybol maçında karşı karşıya geldiler. İkişer kişilik ekipler voleybol maçında büyük ödül için kıyasıya bir rekabete girdiler. 3 Şubat Survivor ödül oyunu sonunda ödül ise büyük boy bir pizza oldu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA NELER YAŞANDI?
Ödül oyununda kıran kırana bir rekabet yaşandı. Survivor son bölümde, takımlar ödülü kazanmak için voleybol maçı yaptılar. Voleybolda ilk turda ikişer kişilik ekiplerle takımlar puan almaya çalıştılar. İlk tura Gönüllüler iyi bir başlangıç yaptı ancak Ünlüler art arda 4 oyun alarak ilk turu kazandılar.
İkinci turda ise 5 kişilik ekipler sahaya çıktılar. Ünlüler Takımı oyunu domine ederek seti ve maçı kazandı ve ödülün sahibi oldu. Gönüllüler ise kendi aralarında tartışma yaşadılar.
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