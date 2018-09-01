30 bin lira maaşlı 'profesyonel turist' mesaisini tamamladı

Tatil deneyimlerini ve gezdiği turistik yerlerin fotoğraflarını Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşan Efe Tanay, 1 Ağustos'ta başlayan mesaisini tamamlayarak 30 bin lira ücret almaya hak kazandı.

Tanay'a 30 bin liralık çeki, düzenlenen programda Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik tarafından verildi.

Tanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1-31 Ağustos tarihlerinde turizm destinasyonunu gezerek tanıtım yapmak için 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru arasından seçilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme'yi tanıtmak için bir ay boyunca gezdiğini belirten Tanay, "Bir aylık seyahatimiz ve tatilimiz çok heyecanlı, çok güzel geçti. Görülmedik yer bırakmadık. Kaplumbağalarla yüzdük, seyir tepelerine çıktık. Her şeyi yaptık. Mükemmel bir tecrübeydi benim için." dedi.

Tanay, 64 farklı ülkede çok farklı yerler gördüğünü ancak Dalyan'ın kendisini için farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını ve bunun Türkiye ve dünyada geniş yankı bulduğunu kaydetti.

Tanay'ın bölgeyi en iyi şekilde tanıttığını ifade eden Karaçelik, "Bence proje amacına ulaştı. Gelecek yıllarda da bu projenin farklı formatlarını uygulamayı planlıyoruz." diye konuştu.