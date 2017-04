300 yıllık anıt ağaç için güzergahı değiştirildi

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da, daha önce anıtsal nitelik taşıyan ağaç olarak tescil edilen zeytingiller familyasından 300 yıllık dişbudak ağacı için tam anlamıyla seferberlik ilan edildi. Bölgeden geçecek olan yüksek gerilim hattının üzerinde kalan 300 yıllık ağaç nedeniyle, mahalleli ve çevreciler, Büyükşehir ASKİ Müdürlüğü ve elektrik kurumunu harekete geçirdi. Güzelçamlı Meşelikuyu Mevkii’nde daha önce anıtsal nitelik taşıyan ağaç olarak tescil edilen zeytingiller familyasından 300 yıllık dişbudak ağacı için çevre sakinleri Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) başvurarak anıt ağaca yakın noktada başlayan yüksek gerilim hattı çalışması nedeniyle önlem alınmasını istedi.

EKODOSD’un başvuruna olumlu cevap gelince, uzmanlar bölgede inceleme yaptı. Yüksek gerilim hattı tellerinin, ağaca gelmeden 65 metre önce yer altından yolun karşısına alınmasına ve ağaç geçildikten 65 metre sonra tekrar yer üstüne çıkarılmasına karar verildi. Güzelçamlı Meşelikuyu Mevkiinde bulunan söz konusu anıt ağaç ile ilgili olarak AYDEM’in ardından bir duyarlılık ta Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare Başkanlığı’ndan geldi. Anıt ağacın bulunduğu bölgede altyapı çalışması yürüten ASKİ ekipleri, anıt ağacın zarar görmemesi için inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda ağaca zarar verilmemesi için, kazı çalışmaları ağaca 50 metre kala durduruldu.

Anıt ağacın korunması için seferberlik başlatan Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin sürücü, Güzelçamlı’daki anıt ağacın daha önceden ilçe genelinde tescil edilip, koruma altına alınan 16 ağaçtan biri olduğunu belirterek, “Ağaçın hemen yanından yüksek gerilim hattı ile kanalizasyon hattının geçeceğini öğrenince hem AYDEM hem de ASKİ ile irtibata geçtik. Her iki kurumda tescilli 300 yıllık ağacın korunması için her türlü fedakarlığı yaptılar. Hem yüksek gerilim hattı yer altına alındı, hem de kanalizasyon hattının güzergahı değiştirildi. Belki kurumlar bu şekilde daha fazla bir masraf yapmış oldu ama sonuçta 300 yıllık dişbudak ağacını kurumların da desteğiyle korumuş olduk. Her iki kurumu da teşekkür ederiz “ dedi.

Bu arada, çevre sakinlerinden 60 yaşındaki Ali Yaylıcı, tüm çocukluğunun anıt ağacın çevresinde geçtiğine dikkati çekerek, “Anıt ağaç bizim için büyük önem taşıyordu. Tüm Güzelçamlı’nın ve her Güzelçamlılinın geçmişimde mutlaka bir anısı vardır ağaçla ilgili. Korunması için herkes seferber oldu, EKODOSD, ASKİ ve elektrik kurumuna duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim“ diye konuştu.