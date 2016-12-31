31 Aralık İstanbul hava durumu

İstanbul'da 31 Aralık yılbaşı akşamı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava sürecek mi? Fırtına İstanbul'da deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İSTANBUL HAVA DURUMU

31 Aralık günü İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara bölgesinin çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Isparta'nın güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak Marmara ve yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.