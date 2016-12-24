31 Aralık yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık hava durumu

Yeni yıl için gerim sayım devam ediyor. Yılbaşı günü için tatil planları yapanlar da İnternette 31 Aralık günü hava durumu nasıl olacak? sorusunun cevabını araştırıyor. 31 Aralık'ta yurtta hava durumu nasıl olacak? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağacak mı? Yeni yıla girerken hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamaya göre 31 Aralık'ta Türkiye'nin tamamında kar bekleniyor.

İSTANBUL 31 ARALIK HAVA DURUMU

İstanbul'da yeni yıla kar yağışı altında girmek isteyenler, yılbaşında kar yağacak mı? sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji'nin yapmış olduğu açıklamaya göre, yılbaşında İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aylık hava tahminine göre hava sıcaklığı hızlı bir düşüş yaşayacak. Tahminlere göre kar yağışı da olacak.

YURTTA 31 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyrediyor. Orta vadeli projeksiyonlara göre, yılbaşı yağışlı geçecek. Yetkililer, “Yılbaşında soğuk ve yağışlı hava kütlesinin 30-31 Aralık gibi ülkemize gelmesi öngörülüyor. Türkiye’nin tamamında kar yağması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

2017 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Geçen yıl 1 Ocak 2016 Cuma gününe denk gelmiş ve hafta sonu ile 3 gün tatil yapmıştık. Bu yıl 2017 yılbaşı 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2017 Pazar gününe denk geldiği için "Tatil olacak mı?" diye bir beklenti olmayacak.

30 ARALIK CUMA YILBAŞI TATİLİ YARIM GÜN MÜ?

2017 Yılbaşı için tatil planı yapanlar 31 Aralık Cuma gününün yarım gün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Henüz 30 Aralık Cuma gününün yarım gün tatil olup olmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili için Bakanlıktan resmi açıklama bekleniyor.