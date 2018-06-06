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35 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Öncüpınar Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyelilerin sayısı, 35 bini buldu.

  • DHA
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Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden randevu alan Suriyeli sığınmacılar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak, sınırı geçiyor. Otobüslerle sınırı geçip, Suriye tarafına giden Suriyelilerin sayısı ise 35 bine ulaştı. Bayramı ülkesinde geçirmek için başvuran 74 bin Suriyelinin geçişi ise bayrama kadar devam edecek. 

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