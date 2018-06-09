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3.5 yaşındaki Esma 10 santimlik suda boğuldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde, 3.5 yaşındaki Esma Kali parka oynamaya giderken, üzerinde mazgal bulunmayan su kanalına düşerek yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Karakoçan ilçesinde oturan çaycı Fikri Kali ile Sakine Kali'nin üç çocuğundan biri olan Esma'yı annesi Sarıcan beldesinde oturan dedesi Hacı Ramazan Kali'nin evine götürdü. Anne, Esma'yı dedesine bırakıp evine döndü. Esma dün öğleden sonra, dedesinin evine yakın Subaşı Mahallesi'ndeki oyun parkına oynamaya gitti. Torunlarının eve dönmemesi üzerine, Hacı Ramazan Kali ve eşi, küçük Esma'yı almak üzere parka gitti. Ancak, dede ve babaanne, torunlarını üzerinde mazgal bulunmayan su kanalının içinde buldu. Kanalda yuttuğu su nedeniyle güçlükle nefes alan ve yüzü moraran Esma, hemen Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esma Kali kurtarılamadı.
 
Parktan geçen su kanalının bazı yerlerinde demir ızgara olmaması nedeniyle 5-10 santimlik suyun küçük bir çocuğun ölümüne neden olması ihmali gözler önüne serdi.
 
Esma Kali'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Sarıcan beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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