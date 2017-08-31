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381 yeni canlı türü keşfedildi

BBC’nin haberine göre Amazon ormanlarında yapılan iki yıllık çalışma sonucunda değişik hayvan ve bitki türlerine ait 381 yeni canlının keşfedildiği açıklandı.

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Keşfedilen canlıların neredeyse tamamının yok olma tehdidi altındaki bölgelerde yaşadığı bildirildi. Bulgular, doğal yaşamı koruma tartışmalarının gündemin üst sıralarına taşındığı Brezilya’da hükümet ve çevreci kuruluşlar arasındaki tartışmaları da hararetlendirdi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Brezilyalı Mamiraua Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü’nün ortaklaşa yayınladığı son araştırma raporuna göre 1999-2015 yılları arasında Amazon’larda 2 binden fazla yeni canlı türü keşfedildiği, buna karşılık sadece son iki yılda yapılan çalışmalarda bu sayının 381’e ulaştığı vurgulandı.

Yeni keşfedilen canlılar arasında 216 bitki, 93 balık, 20 memeli, 19 sürüngen ve 1 de kuş bulunuyor. Bulunan tek kuş türünün, 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana Amazonlar’da bulunan ilk yeni kuş türü olduğu belirtiliyor.

 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın Brezilya koordinatörü Ricardo Mello, risk altında bulunan bölgelerde yeni keşfedilen canlı türlerinin daha yapılacak çok fazla iş olduğunun kanıtı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Keşfedilen 381 canlının tamamı Amazon ormanlarında insanların yok ettiği bölgelerde yaşıyor. Bu çok önemli çünkü ekonomik faaliyetlerimiz daha henüz keşfedilmeden birçok canlının yok olmasına neden oluyor.” 

Ağustos ayında Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in Renca olarak bilinen koruma alanını madencilik faaliyetlerine açan kararnamesini geçen çarşamba günü temyiz mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

 

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