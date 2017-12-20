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4 asırlık camideki saate benzeyen figürün sırrı çözülemiyor

Samsun'un Kavak ilçesinde, 4 asırdır ayakta duran ve yapımında çivi kullanılmayan Bekdemir Camisi'nin içerisinde bulunan kök boyadan yapılmış saat şeklindeki figürün sırrı çözülemiyor. Cami imamı Kemal Taşkın, 'Camide çeşitli figürler, yazılar ve resmidilmiş bir çoğunun anlamını biliyoruz. Ancak mihrabın solunda yer alan saat şeklindeki figürün neden resmedildiğini ve ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Birçok araştırmacı geldi ancak ne olduğunu anlayamadı' dedi.

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Samsun'un Kavak ilçesinde, 1596 yılında Ladikli Hacı Abdurrahman tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi cami, yapımında çivi kullanılmaması ve içinin kök boyalarla özel motifler yapılarak, süslenmiş olmasıyla ön plana çıkıyor.
 
4 asırdır ayakta duran Bekdemir Camisi'nin içerisinde bulunan kök boyadan yapılmış saat şeklindeki figürün ise sırrı çözülemiyor. Birçok araştırmacının geldiğini ancak figürün ne olduğunu anlayamadığını söyleyen cami imamı Kemal Taşkın, "Camide çeşitli figürler, yazılar ve resmidilmiş bir çoğunun anlamını biliyoruz. Ancak mihrabın solunda yer alan saat şeklindeki figürün neden resmedildiğini ve ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Mihrabın sağında ve solunda 4 halifenin yazılı olduğu figürler var. Bu yazıtların yanında da saat şeklinde bir figür konulmuş. Ama bu saat neyi belirliyor neye göre bu rakamlar ve yazılar yazılmış bu halen çözemedik. Ben bununla ilgili bir fikir yürütemedim. Üzerinde Arapçaya benzeyen rakamlar var. Ama böyle rakamlar yok. Osmanlıca felan da değil. Çözülmesinide çok arzu ediyoruz. Birçok araştırmacı geldi ancak ne olduğunu anlayamadı" dedi.
 

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Mehmet20.12.2017 15:54
Basbaya saat 12 rakam akrep yelkovan var 06:19 gibi görünüyor yada 18:19
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Topuzo20.12.2017 14:22
Yaninda dört halifenin ismi varmis demekku bu besinci halife ama besinci halife olamayacgina göre bu bence mehdinin cikis saatini veriyor
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