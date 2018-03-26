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4 saatten fazla karların altında gömülü kalan kadını kocası kurtardı

Sibirya’daki bir hastanenin çatısından düşen kar kütlesi, Anastasya Markova’yı içine aldı. 4 saatten fazla karların altında gömülü kalan kadını, kocası kurtardı.

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29 yaşındaki öğretmen ve bir çocuk annesi Anastasya Markova, spor salonuna giderken bir anda yanındaki hastanenin çatısından düşen karların altında kaldı. Kendini kurtarmaya çalışsa da, başarılı olamayınca bayıldı. En son kocası ve 6 aylık bebeğini düşündüğünü hatırladığını söyleyen Markova, 4 saat boyunca karların altında baygın kaldı.
 
Karısından haber alamayınca meraklanan kocası Alexey, kadının spor salonuna giderken kullandığı yola çıktı. Havanın kararmasından endişelenen adam, karısının çantasını kar birikintisinin içinde görünce kazarak Anastasya’yı kurtardı. Karların altında bilincini kaybeden Anastasya, küçük yaralarla kazayı atlattı.
(Milliyet)

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