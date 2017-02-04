4 Şubat Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor son bölüm izle
Survivor dokunulmazlık oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı büyük bir mücadeleye girdi. 4 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununda takımlar elenme potasına girmemek için kıyasıya bir yarış yaptılar. Survivor son bölüm TV 8'de izle.
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı zorlu bir parkuda dokunulmazlık sembolüne sahip olmak için kıyasıya yarıştılar. Survivor son bölüm TV 8'de izle. Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan takım 4 Şubat akşamı yapılacak ada konseyinde elenme potasına girmekten kurtulacak.
4 ŞUBAT SURVİVOR’DA NELER OLDU?
Survivor’ın son bölümünde, parkurun ilk turunu Ünlüler Takımı başarıyla tamamladı. İlk turu kazanan Ünlüler galibiyetten emin bir havaya girdiler. İlk turda oyunu kaybeden Gönüllüler Berna Keklikler takım arkadaşlarına sert çıktı. Takım arkadaşlarının kendisine müdahale ettiğini düşünen Berna adeta çılgına döndü.
İkinci turda ise Gönüllüler’in muhteşem bir dönüşü vardı. Gönüller skoru 3-0’a getirerek oyunu Best Of turuna taşımaya çok yaklaştılar.
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA NELER YAŞANDI?
Ödül oyununda kıran kırana bir rekabet yaşandı. Survivor son bölümde, takımlar ödülü kazanmak için voleybol maçı yaptılar. Voleybolda ilk turda ikişer kişilik ekiplerle takımlar puan almaya çalıştılar. İlk tura Gönüllüler iyi bir başlangıç yaptı ancak Ünlüler art arda 4 oyun alarak ilk turu kazandılar.
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