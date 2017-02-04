4 Şubat Survivor elenme adayları Survivor ada konseyinde neler yaşandı?

4 Şubat Survivor ada konseyi toplandı ve Gönüllüler için tehlike çanları çalmaya başladı. 4 Şubat Survivor ada konseyinde kim yazıldı? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi eleme potasına girdi. Bireysel dokunulmazlık sahibi olan Volkan konseyde bir kişinin ismini verdi. Gruplaşma yaşanan Gönüllüler Takımı'nda ise kimin ismi yazıldı?

4 ŞUBAT ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

4 Şubat Survivor eleme adayları belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi bu hafta eleme potasına çıkacak. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Denisa oldu. Denisa takım arkadaşlarına sitem ederek sürekli eleme potasına olmaktan yorulduğunu söyledi. Denisa uzun zamandır takım arkadaşlarının tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nın bu hafta elenip elenmeyeceği merak konusu.

Bir diğer eleme adayı ise Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Volkan, Erdi'nin performansını yeterli görmediğini söyledi ve onun ismini verdi. Erdi ise takım arkadaşlarına meydan okumayı ihmal etmedi.

4 ŞUBAT SURVİVOR’DA NELER OLDU?

Survivor’ın son bölümünde, parkurun ilk turunu Ünlüler Takımı başarıyla tamamladı. İlk turu kazanan Ünlüler galibiyetten emin bir havaya girdiler. İlk turda oyunu kaybeden Gönüllüler Berna Keklikler takım arkadaşlarına sert çıktı. Takım arkadaşlarının kendisine müdahale ettiğini düşünen Berna adeta çılgına döndü.

İkinci turda ise Gönüllüler’in muhteşem bir dönüşü vardı. Gönüller skoru 3-0’a getirerek oyunu Best Of turuna taşımaya çok yaklaştılar. Parkuru da 5-1 önde tamamlayarak duruma denge getirdiler.

Best Of Turu’nda ise ilk yarışma Serhat Akın ve Ogeday arasında yaşandı. Başa baş geçen mücadeleyi az bir farkla Serhat Akın kazandı.

İkinci oyunu kaybeden Berna Keklikler’in sinirleri bozuldu ve güzel yarışmacı ağlama krizine girdi.

Üçüncü oyunu Gönüllüler takımı kazandı ancak son oyunda Sema başarılı oldu ve dokunulmazlık Ünlüler Takımı’nın oldu. Böylelikle Gönüllüler Takımı’ndan iki kişinin eleme potasına girmesi kesinleşti.

Survivor takım oyununu kaybeden Gönüllüler bireysel dokunulmazlık için sahaya çıktılar. Peki bireysel dokunulmazlık oyununda neler oldu? Bireysel dokunulmazlıkta adaylar ip yardımıyla bir topu tepsi üstünde tutmaya çalıştılar. Çekişmeli geçen mücadeleyi Volkan kazandı. Volkan böylelikle bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu. Volkan adada bir kişinin ismini söyleme hakkı kazandı.