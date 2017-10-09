40 metrelik düğün takısı çifti şaşkına çevirdi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Yerneli Köyünde ikamet eden Şerife-Emrah Delen çiftinin düğünde ilginç bir takı olayı yaşandı. Çifttin arkadaşları tarafından toplu iğne yardımıyla birleştirilen paralar yaklaşık 40 metre uzunluğuna ulaştı. Düğünde takı merasimine geçildiği esnada çiftin arkadaşları, 40 metre uzunluğundaki para takısını çifte takmak istedi. Görenleri adeta şaşkına çeviren takıda gelin ve damat zor anlar yaşadı. Uzun kuyruk oluşturarak çifttin arkadaşları tarafından salona getirilen para takısı, gelin ile damada takılmak istendi. Fakat para takısının çok uzun olması nedeniyle paralar çiftin etrafında döndürüldü. Para takısının arasında kalan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrası damat ve gelin, paraların arasında kayboldu. Takı merasiminin ardından damada ayrıca ayvalardan oluşan takıda boynuna asıldı.

Takı merasiminin ardından düğüne katılanlarla çiftin arkadaşları, çifte telli oynayarak bu mutlu günlerine kutladılar.