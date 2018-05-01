40 yıllık eşini çekiçle öldürdü! Vahşetin ardından söylediği hayrete düşürdü
Çorum'da, eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi.
- AA
Çöplü Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Hanife B'yi (64) başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Ali B'nin (64) emniyetteki işlemlerini tamamlandı.
Ali B, adliyeye girişinde, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorusuna "Hiç pişman değilim." yanıtını verdi.
Zanlının emniyetteki sorgusunda da yaklaşık 40 yıldır evli olduğu eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.
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