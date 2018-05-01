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40 yıllık eşini çekiçle öldürdü! Vahşetin ardından söylediği hayrete düşürdü

Çorum'da, eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi.

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Çöplü Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Hanife B'yi (64) başına çekiçle  vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Ali B'nin (64) emniyetteki  işlemlerini tamamlandı.
 
Ali B, adliyeye girişinde, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?  Pişman mısınız?" sorusuna "Hiç pişman değilim." yanıtını verdi.
 
Zanlının emniyetteki sorgusunda da yaklaşık 40 yıldır evli olduğu  eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, cinayetten dolayı pişmanlık  duymadığını söylediği öğrenildi.

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