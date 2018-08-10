44 günlük bebeğin kalbi sağda atıyor

Gaziantep'te Fuat ve Hidayet Orhan çiftinin 4. çocuğu olan ve 44 gün önce dünyaya gelen Selim isimli bebeğin kalbi sağ tarafta yer alıyor. Doğuştan kalbi sağ tarafta olan bebeğin, kalbinin üst ve alt tarafının delik olduğu de belirlendi. Hemen ameliyata alınan bebek, ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuştu. Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan bebek, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Selim bebeğin önümüzdeki süreçlerde bir dizi daha ameliyat edilerek, sağlıklı gelişimi sağlanacak.

"Bebeğin kalbi sağ taraftaydı"

Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız bebeğin sağlık durumu ile ilgili "Hasta bizde doğdu. Ekosunu yaptığımızda ciddi kalp problemi vardı. Özellikle normalde sol tarafta olması gereken kalp sağ taraftaydı. Kalbin alt ve üst tarafında delik vardı. Akciğere kan götüren damar hiç gelişmemişti. Bu tür hastalarda kürtaj yapılması öneriliyor, ancak bu hastaların tedavisi mümkündür. Öncelikle biz hastayı yoğun bakıma yatırdık, ameliyata hazır hale getirdik. ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Yaklaşık bir ay yoğun bakımda takip ettik. Bebeğimiz şuan tedavi sürecini atlattı. Bir hafta önce taburcu ettik. Bugün kontrollerini yaptık ve durumu gayet iyidir. Bebeğin kalbi şuan sağ tarafta burada olmaya devam edecek. Bu şekildeki hastalarda ameliyatlarla yaşar duruma getirilebiliyor. Bu hastamızın ilk basamak ameliyatını yaptık, ilerleyen zamanlarda iki ve üçüncü bir ameliyatta gerekecek" dedi.

Çocuk Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Körküoğlu, bebeğin ciddi kalp hastalığı olduğunu, akciğeri beslemek için yapay damar yaptıklarını, bu sayede çocuğun hayatta kaldığını, eğer ameliyatları iyi geçerse bebek bu tür hastaların normal çocuklar gibi yaşamına devem edebileceğini vurguladı.

Selim bebeğin annesi ve babası ise emeği geçen doktorlara teşekkür etti.