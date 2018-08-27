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İzmir'de 45 yaşındaki adam evinin tuvaletinde ölü bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde, Enis Ayyıldız (45), yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde ölü bulundu.

  • DHA
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Demir doğrama atölyesi sahibi Enis Ayyıldız işe gitmeyince, çalışanları durumu yakınlarına haber verdi. Bugün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 3 Sokak'taki eve gelen Ayyıldız'ın ağabeyi, polis ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla içeri girdi. Ayyıldız, evin tuvaletinde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
DARP YA DA YARA İZİ YOK
 
Ayyıldız'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken, cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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