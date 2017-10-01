45 yıllık terzi mesleğini Darülaceze'de devam ediyor

Darülaceze'de kalan 63 yaşındaki terzi Maksut Bağcı, küçük yaşlarda çırak olarak başladığı mesleğine 45 yıldır devam ediyor.

Yaşlılık, sağlık sorunları ve bakacak kimsesi olmadığından Darülaceze'ye sığınan Bağcı, mesleğini burada da devam ettiriyor. Bir senedir Darülaceze'de kalan Bağcı, AA muhabirine 45 yıl boyunca terzilik yaptığını anlattı.

Kadın-erkek her türlü terzilik üzerine çalıştığını, her türlü dikim işinden anladığını belirten Bağcı, "Darülaceze'de kurumun perde vesaire gibi işlerini yapıyorum. Burada kalan sakinlerin talebi olduğunda onların işlerini yapıyorum. Bu mesleği çok seviyorum. Burada da mesleğimi devam ettiriyorum. Hem sakinlere bir faydam olur hem de kendime vakit ayırmış olurum." dedi.

Mesleğe çocuk yaşlarda Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde başladığını aktaran Bağcı, şöyle devam etti:

"Hoşuma gitti bu meslek. Vazgeçemedim, bırakamadım. Çok seviyorum. Sonra Ankara'ya yerleştik. İlkokulu orada okudum. Bir kalfam vardı aldı, beni İstanbul'a getirdi ve yerleştik, 25 yıldır İstanbul'dayım. Mesleğin inceliği çok, saymakla bitmez. Ne kadar titiz çalışırsan o kadar gözde olursun. Müşterinin malını bozarsan ücretini ödemez. Titiz çalışmazsan, yanında çalışan kişiler de bu yüzden mağdur olur. Konfeksiyonda ekip işi vardır. Herkesin bir görevi vardır. Ben makinedeysem makineyi çalıştırırım, biri ütücüde çalışır. Ben hepsini anlıyorsam geçer hepsini yaparım. Bu mesleği yaptığım için gurur duyuyorum. Diktiğim elbiseleri insanların üzerine görünce mutlu oluyorum. Bozuk olduğu zaman da çağırıyorum. 'Ben bir hata yaptım' deyip düzeltip tekrar veriyorum. Yoksa içim rahat etmez. Geçen birinin pantolonunun boyunu 97 santimetre yapacağıma 92 yapmışım. 'Pantolonu çıkar terzihaneye getir' dedim. Bozdum da diyemiyorum. Tekrar verdim 'güle güle giy' dedim."

Bağcı, mesleğini seve seve yaptığını ve gücü yettiği kadar da yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.