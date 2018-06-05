Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

5 lirayı vermemek için kuaför kızı göğsü ve bacağından bıçakladı

Denizli’de 24 yaşındaki kuaför Mine Cankal, daha önce tartıştığı genç kızın kaşlarını aldı ve 5 lira istedi. Parayı vermek istemeyen genç kız, Cankal’ı göğsü ve bacağından bıçakladı. Cankal, iki gün komada kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adının Safiye Bulut olduğunu söyleyen genç kız kuaföre gelip iş istedi geldi. Kuaför Mine Cankal, alacakları kalfaya günlük 15 lira yevmiye ve prim verebileceklerini söyleyince, Safiye Bulut “Ben çocuk muyum” diyerek sinirlendi ve oradan ayrıldı.
 
Ertesi gün kuaföre müşteri gibi gelen Bulut,  kaşlarını aldırdı. Mine Cankal, 5 lira ücret istedi. Bulut, “Ne parası istiyorsun” diyerek, kendisini dükkandan çıkartmak isteyen Mine Cankal ile tartıştı. Kuaförün dışında pusu kuran Bulut, Mine Cankal dışarı çıktığında üstüne saldırdı. Elindeki bıçakla, Cankal’ı göğsü ve bacağından yaraladı. Ağır yaralanan Cankal, hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Cankal, 5 lira için 2 gün komada yattı. Polisler, 5 gündür her yerde saldırganı arıyor.
(Kanal d)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA