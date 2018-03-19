5 milyon kullanıcıya ulaşan 'Connected2.me' uygulaması tehlike saçıyor

Yurtdışında 'sanal zorbalık' örnekleri nedeniyle ebeveynlerin yasaklanmasını istediği 'Sarahah'ın Türkiye'de de kullanıcı sayısı hızla artıyor. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre uzmanlar, isimsiz mesaj uygulamasının taciz ve tehdit söylemlerini artıracağını ifade etti.

DİĞER UYGULAMALAR

Dünyada 300 milyon, Türkiye'de ise 10 bin kullanıcısı olduğu öne sürülen Sarahah, çocuklar için tehlikeli tek uygulama değil. App Store ve Play Store'dan indirilebilen benzer başka anonim mesajlaşma uygulamaları da var. Türkiye'de daha çok gençlerin tanışmak için kullandığı uygulamaların aktif üye sayısı da oldukça fazla.

REHBERE İSİMSİZ MESAJ

Telefonlara yüklenebilen isimsiz mesajlaşma uygulamalarından biri 'Psst.' Dünyada 100 milyon kullanıcısı bulunan uygulama, Türkçe dil seçeneği bulunmadığı için Türkiye'de çok fazla popüler değil. Yorumlar 48 saat boyunca görülebiliyor ve ardından tamamen siliniyor. Truth adlı uygulama ise telefonda kayıtlı kişilere kimlik bilgileri görünmeden mesaj atabilme imkânı sağlıyor.

TEPKİLER KAPATTIRDI

Benzer bir uygulama olan 'Whisper'da fotoğraf üzerine yazı yazarak paylaşım yapılabiliyor. İstenen kişiye özel mesaj gönderilebiliyor. 'Roomvine' adlı uygulama ise bulunduğunuz mekândaki kişilerle anonim olarak sohbet etme imkânı sunuyor. 'Wondr' ise gizli mesaj atmaya olanak vermese de Twitter'daki takipçilerden anonim mesajlar alınmasına izin veriyor. 'Yik Yak' gibi daha önce Türkiye'de de kullanılan benzer bazı uygulamaların ise tepkiler nedeniyle kapatıldığı görülüyor.

'CESUR OL, SENİ GÖRMEYECEKLER'

Türkiye'de en çok kullanılan anonim mesajlaşma uygulamasından biri de 'Connected2.me'. "Sen de milyonlara anonim olarak mesaj atabilirsin. Cesur ol, seni görmeyecekler" sloganıyla tanıtım yapan uygulama, App Store ve Play Store'dan indirilebiliyor. Özellikle gençlerin kullandığı uygulamanın 5 milyon indirme rakamına ulaştığı belirtiliyor.

(Habertürk)