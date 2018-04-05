5 Nisan Avukatlar Günü masajları sözleri kutlama yazıları 2018 Avukatlar Günü resimli mesajlar

5 Nisan Avukatlar Günü masajları sözleri kutlama yazıları 2018 Avukatlar Günü resimli mesajları haberimizde yer almaktadır. Bugün bilindiği üzere avukatlar için özel bir gün olan 5 Nisan 2018! Siz de avukat olan yakınlarınızın bu özel gününü kutlamak için sizler için derlediğimiz Avukatlar Günü sözlerini gönderebilirsiniz. Hak, hukuk ve adaletin temel taşı olan avukatlarımızı bu güzel günlerinde kısa mesaj, görsel mesajlar, kutlama yazıları atarak tebrik edebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Avukatlar Günü'nün gelmesiyle birlikte hukuk sisteminin olmazsa olmaz öğesi olan avukatlarımızın gününü kutlamak ve tebrik etmek üzere Avukatlar Günü mesajları arayışına tüm hızıyla başlandı. İşte Avukatlar Günü kutlama mesajları ve yazıları...

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Adaleti ayakta tutmak, için mücadele eden avukatların Avukatlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün, 5 Nisan Avukatlar günü. Mülkün temelinin adalet olduğuna inanan; adaleti ayakta tutmak,haksızlığı önlemek ve hakkın yerini bulmasını sağlamak için mücadele eden avukatların, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Bütün avukatlara sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum."

AVUKATLAR GÜNÜ TARİHİ NEDİR?

Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır. Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur. Sunulan bu fikrin ardından çeşitli gazetelerde konuya ilişkin öneriler verilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 24 yıl sonra 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen 2 günlük toplantının sonrasında “Barolar Birliği'nin” kuruluş çalışmalarına başlamışlardır. Bunlarla beraber gerçekleştirilen görüşmeler nitecesinde tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan ”Avukatlar Günü” olarak adlandırılmıştır.

AVUKATLAR GÜNÜ SÖZLERİ, KISA SMS MESAJLARI

-Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

-Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım

-Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan Avukatlarımızın bu özel gününü kutlar, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşmamızı dilerim.

-Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

-Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

-Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, avukatlar gününü kutlarım.

AVUKATLAR GÜNÜ İÇİN ANLAMLI SÖZLER

Adalet mülkün temelidir. (Nizamülmülk)

Örnek insanlar adaleti anlar. (Konfücyüs)

Medeniyetin ilk sartı adalettir. (Sigmund Freud)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten dogabilir. Anatole France

Haklı oldugunuza inanıyorsanız, sakin olmayı basarabilirsiniz. Bud Holiday

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

İnsanlıgın en güzel görevi adalet dagıtmasıdır. (Voltaire)

Bana öyle geliyor ki, korkusuz bir insanın cıkıp öbür insanlara su yalın gercegi ögretmesi kadar devrimci bir davranıs olamaz: Sen neysen osun ve hic bir zaman

baska türlü olamayacaksın; senin hayatın budur, hep buydu, hep bu olacaktır. Parası olan cok yasar; sözünü gecirebilen bir yanlıs yapmaz; güclü olan dogrunun ne olduguna karar verir. Tarih budur. (Gottfried Benn)

Hic kimse onu bulandırmadıgı ve ihlal etmedigi sürece Hukuk, teneffüs ettigimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir sekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettigimizi anladıgımız zaman degerinin farkına vardıgımız saglık gibi sezilmez bir seydir. Leadri

Her toplumda yönetim kimde ise, güclü odur. Her yönetim, kanunlarını isine geldigi gibi koyar. Demokratlar demokratlıga uygun kanunlar, zorbalar zorbalıga uygun

kanunlar, ötekiler de öyle… Bu kanunları koyarken kendi islerine gelen seylerin, yönetilenler icin de dogru oldugunu söylerler, kendi islerine geleneklerden ayrılanları da kanuna, dogruluga aykırı diye cezalandırırlar… Dogruluk her yerde birdir; yönetenin isine gelendir. Güc de yönetende olduguna göre, düsünmesini bilen her adam bundan su sonuca varır: Dogruluk güclünün isine gelendir. (Eflatun)

Egitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir bicimde yürütür; onu alcak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerceklestirir. Egitimli insanlar öncelikle adalete deger verir. Egitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Kücük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Kendine yapılmasını istemedigini sen de baskasına yapma. (Konfücyüs)

Bir günlük adalet altmıs yıllık ibadetten faziletlidir. (Hz. Muhammed)

Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir. (Pascal)

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. (Cicero)

Kisi icin yalnız calısmasının karsılıgı vardır. (Kuran-ı Kerim)

Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce kendi ailelerini ıslah etmelidirler. Ailelerini ıslah etmek isteyenler önce kendi özel yasamlarını düzeltmelidirler. Kendi

özel yasamlarını düzeltmek isteyenler önce akıllarını ıslah etmelidirler. Akıllarını ıslah etmek isteyenler bu isteklerinde samimi olmalıdırlar. İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genisletmelidirler. Bilgilerini genisletmek isteyenler önce arastırmalıdırlar. (Konfücyüs)

Arastırma yapıldıgı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldıgında ancak istek samimi olabilir; istek samimi oldugunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah

edildiginde ancak özel yasam iyilestirilebilir; özel yasam iyilestirildiginde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiginde ancak devlet düzen icinde yönetilebilir. Devlet düzen icinde yönetildiginde ancak dünyada barıs tesis edilebilir. (Konfücyüs)

İnsancıl olmadıkca adil olamazsın. Vauvenargues

Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeslerdir. Özgürlük sadece saglam bir düzen icinde gerceklesebilir. Özgürlügü korumak ve yıkıldıgı yerde yeniden insa etmek, özgürlük asıklarının ilk görevidir. (Friedrich Ebert)

Ayrıcalıkların sadece esitlikten dogdugu, vatandasın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi oldugu bir düzen istiyoruz. (Robespierre)

Adalet yasama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun icerisindedir. (Walt Whitman)

Tüm insanlara esit ve tam adalet saglanılmalıdır; din özgürlügü, basın özgürlügü, habeas corpus güvenligi altında bireyin özgürlügü, tarafsızca secilmis jüri önünde

durusmaya cıkma hakkı… Bu ilkeler bizim devrim ve reform cagına ulasmamıza rehber olmuslardır. (Thomas Jefferson)

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim asagımızda kisilerin varlıgı iddiasında degiliz. Fakat hicbir hiyerarsik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmıs olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hicbir zaman efendileri de olmadı! (Molierac)

Adalet ilkin devletten gelmelidir. cünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Hukuk her seyin üzerinde olmalıdır. (Aristo)

Yasalar insanı kontrol etmek icin gereklidir. (Han Fei)

Hukuk bir gün herkese lazım olur.

Toplumda en büyük güveni her seyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabilecegi inancı saglar.

En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır.

Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet.

Bir yanı dinlemeden karar veren, dogru karar vermis olsa bile adaletsizlik etmis sayılır.

Eger yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır. (Louis D. Brandeis)

Hukukun bittigi yerde tiranlık baslar. (William Pitt)

Eger yargı gücü, yasama ve yürütme güclerinden ayrılmazsa özgürlük sözkonusu olamaz. (Montesquieu)

Adalet herkese hakkını vermektir. (Justinian)

Daha fazla yasa, daha az adalet demektir. (Marcus Tullius Cicero)

Adalet devletin amacıdır. (James Madison)

Bizim yasamımız dogruyu söylemektir: Geciken adalet adaletsizliktir. ( William Penn)

Sorusturmaya baslamadan önce suc isledigi sanılan kimsenin sessiz kalma hakkının bulundugu kendisine bildirilmelidir. Yapacagı her ifadenin kendi aleyhine

kullanılabilecegi anlatılmalıdır. Ayrıca bir avukat bulundurma hakkının var oldugu kendisine bildirilmelidir. (Earl Warren)

Bir devlet görevlisi veya savcı tarafından, sucu acık bir sekilde tanımlanmadıgı sürece evinde arama yapılması ve kisinin tutuklanması cok elimdir ve baskı demektir. Bu tür eylemlere izin verilmemelidir. (Virginia Haklar Bildirgesi)

Yasaları her yerde güclüler yaptı ve zayıfları ezdi. (Turgot)

Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. (William Godwin)

Adalet güclünün cıkarından baska bir sey degildir. (Thrasymachus)

Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir. (Oliver Goldsmith)