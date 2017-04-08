50 bin bardakla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silüetini yaptılar

Türkiye’de bir ilk olan ve tasarımı ve alt yapı çalışmaları 20 gün süren çalışma sonunda Öğretim Görevlisi Ressam Mustafa Günay ve Öğretim Görevlisi Abdulkadir Özdemir ile İskilip Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri Şehit Kemal Arıkan Spor Salonu’nda 200 metrekarelik bir alana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağını nakşettiler.

‘Bir şehrin liderine olan sevdasının hediyesidir’

Proje hakkında bilgi veren AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye başlayan bir yürüyüş. ‘One minute, Dünya 5’ten büyüktür’ çıkışlarıyla vücut bulan bir düşünce. 15 Temmuz’da liderine sadık bir illet, milletine güvenen lider ile dirilişin yeniden başlayan gür sesi. 16 Nisan’da ‘evet’ ile güçlü Türkiye yolunda bir şehrin liderine olan sevdasının hediyesidir bu çalışma. Atıf’ın nesli evet diyor. İskilip evet diyor. Çorum tek ses evet diyor. Özlemle Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Bu çalışma kapsamında bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününde takdim etmeye planladıklarını dile getiren Lek, halk oylamasının gündeme alınması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum programının netleşmesi üzerine bu hediyeyi Çorum’da kendisine takdim etmek istediklerini söyledi.

Öğretim Görevlisi Ressam Mustafa Günay ise, çalışmada 50 bin bardak kullandıklarını açıkladı. Günay, suda çözülüp rengini veren ve dibe çökmeyen özel bir boya ile Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silüetini oluşturduklarını belirtti.

‘1 milyon bardak ile yapacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemlerde içeride ve dışarıda yalnızlaştırılmaya çalışıldığını dile getiren Günay, “Özellikle birçok Avrupa ülkesinde Türkiye’deki gelişmelerden, başarılardan ve büyümeden rahatsız olunarak karalama kampanyalarının olduğu dönemde cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu göstermek adına bu çalışmayı yaptık. İlerleyen dönemlerde 1 milyon bardak kullanarak daha büyük bir görsel ile Guines Rekorlar kitabına girmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir gönül bağlılığı olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde verdiği bir kartviziti halen sakladığını dile getiren Öğretim Görevlisi Abdulkadir Özdemir, “Bu tasarımı cumhurbaşkanımızın doğum gününe getirmek istedik. Birde süreç ve alan dar olduğu için yetiştiremedik. Cumhurbaşkanımıza doğum günü hediyesi ve moral vermek adına böyle bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımıza başka sürprizlerimizi olacak” ifadelerini kullandı.