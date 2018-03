500 yıllık gölge oyunu özel ellerde hayat buldu

Geleneksel Türk sanatının bir parçası olan gölge oyununun da engel tanımadığını gösteren kursiyerler, yeni bir sanat dalının tüm inceliklerini öğrenmenin de mutluluğunu yaşadı. Engelli kursiyerler ilk önce deve derisinden çizdikleri gölge oyunu karakterlerini daha sonra boyalarla renklendirdi. Kursiyerler karakter hazırlamayı öğrendikten sonra kendi yazdıkları oyunları bir hayali gibi perde arkasında seslendirerek sahneledi.

Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde Karagöz ve Hacivat tiyatro oyunu ile Eğitim Programı düzenlenen sertifika törenine Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Türkân Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Üyesi Hatice Mücahide Delman Kökçe, öğretmenler ve engelli vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı da olan Hayali Suat Veral, selamlama konuşması yaparak, "Bize bu imkanları sağlayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Eğitimlerin yaklaşık iki hafta sürdüğünü ve 13 engelli kursiyerin katıldığını belirten Veral, bu sanatı yaşatmak ve devam ettirmek çok önemli. Biz de geleneğimize sahip çıkıyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Engelli kardeşlerimize böyle bir oyun hazırlayan müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi. Gölge oyununun tarihçesinden bahseden Başkan Hasan Can, “Bu sanatı yaşatmamız lazım. Kursa katılan herkesi tebrik ediyorum. 3 haftalık eğitimin ardından öğrencilerimiz oyunu çok güzel sergiledi. Çırağın ustayı geçmesi lazım. Bu sebeple daha çok çalışmanız lazım. Tecrübe edinmeniz sayesinde de izleyicilerin heyecanla izledikleri bir gölge oyunu sergileyeceksiniz" dedi. Gülden Soyak Kültür Merkezinin öneminde de bahseden Başkan Hasan Can, “Bu kültür merkezimiz engelli kardeşlerimize göre yapıldı” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Konuşmaların ardından Başkan Hasan Can öğrencilere sertifikalarını takdim etti.