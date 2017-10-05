6 Ekim okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi MEB açıkladı!

6 Ekim okullar tatil mi ve İstanbul’da okullar tatil mi sorularının cevabı merakla araştırılıyor. 6 Ekim’de ne oldu? Türk Milleti, 1. Dünya Savaşı'nda müttefikleri yenilgiyi kabul edip savaştan çekilince yenilmiş sayıldı. İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdiler. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 günü resmi işgale dönüştü. Kurtuluş Savaşı’nın ardından zafer kazanılmasıyla beraber 5 Ekim 1923'te şehrin Anadolu yakasına gelen Türk Ordusu, 6 Ekim 1923 günü coşkun bir bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek yağmuru altında İstanbul'a girdi. Böylece 5 yıl kan ağlayan güzel İstanbul kurtulmuş oldu. Her sene İstanbul’un Kurtuluşu’nda okulların resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada “06 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili olara okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 06 Ekim İstanbul’un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir” cümlelerine yer vermişti. Bu sene de aynı şekilde okullar tatil olmayacak.

6 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim Cuma İstanbul'un Kurtuluşu coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler 6 Ekim tarihinin resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 6 Ekim Cuma günü okullar tatil değil, okullarda eğitim ve öğretim devam edecek.

GEÇTİĞİMİZ SENE YAPILAN AÇIKLAMA

"06 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili olara okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 06 Ekim İstanbul’un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir."

6 EKİM’DE NE OLDU?

Türk Milleti, 1. Dünya Savaşı'nda müttefikleri yenilgiyi kabul edip savaştan çekilince yenilmiş sayıldı. İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdiler. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 günü resmi işgale dönüştü.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek İstanbul limanına girdiklerini, gayri Türk azınlıkların da sevinç çığlıklarıyla karşı sahilleri çınlattığını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle bitmesinden sonra Refet (Bele) Bey komutasındaki bir Türk birliği İstanbul'a girdiyse de, işgali resmi olarak kaldıramadı.

18 Eylül 1923'de Batı Anadolu tamamen düşmanlardan temizlendi. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul, Boğazlar Bölgesi ve Doğu Trakya kurtarıldı.

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması gereğince de düşman askerleri altı hafta sonra İstanbul'dan ayrılacaklardı. 4 Ekim 1923 günü düzenlenen bir törenle Türk Bayrağı'nı selamlayarak şehirden ayrıldılar.

5 Ekim 1923'te şehrin Anadolu yakasına gelen Türk Ordusu, 6 Ekim 1923 günü coşkun bir bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek yağmuru altında İstanbul'a girdi. Böylece 5 yıl kan ağlayan güzel İstanbul kurtulmuş oldu.