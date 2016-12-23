Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

62 yaşındaki anne oğluna kendi böbreğini verdi

ANTALYA'da 62 yaşındaki Sultan Küçüktaka, 6 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden oğlu 42 yaşındaki Tevfik Küçüktaka'yı böbreğiyle yaşama bağladı. Tevfik Küçüktaka, 'Bu böbrek annemden bana 'yeniden doğuş' hediyesi oldu' dedi

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
x

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde oturan ve 6 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden inşaat ustası Tevfik Küçüktaka'nın böbreklerinin iflas etmesi üzerine, nakil olması gerektiği söylendi. Oğlu için verici olan Sultan Küçüktaka'nın bir böbreği, MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde Tevfik Küçüktaka'ya başarıyla nakledildi. 
 
6 yıldır sürekli ilaç kullandığını, son birkaç aydır sağlık durumunun bozulduğunu anlatan Tevfik Küçüktaka, "Dört gün diyalize girdikten sonra nakil oldum" dedi. Annesinin ellerini öpen Küçüktaka, "Bu böbrek annemden bana 'yeniden doğuş' hediyesi oldu. Çok heyecanlı ve mutluyum. Annem bana yeni bir hayat verdi. Allah ondan razı olsun. Anneme canım feda" dedi. 
 
BEN VARKEN DİĞER ÇOCUKLARIMA NE GEREK VAR?
 
Sultan Küçüktaka ise oğlunun böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde hiç düşünmeden kararını verdiğini belirtti. Diğer 3 çocuğunun da Tevfik Küçüktaka'ya böbrek vermek istediğini anlatan Küçüktaka, "Diğer çocuklarımın da yıpranmalarını istemedim. Uyarsa ben vereceğim dedim. Ben varken diğer çocuklarıma ne gerek var" diye konuştu. 
 
'SENİ KURTARACAĞIM OĞLUM'
 
Sultan Küçüktaka, "Yakınlarım böbreğimi vermekten korkacağımı söyledi ama ben hiç korkmadım, hiç heyecanlanmadım. Ana- oğul ikimizi birlikte ameliyathaneye aldılar. Ben oğluma 'Seni kurtaracağım oğlum' dedim" diye konuştu. Oğluna böbreğini seve seve verdiğini söyleyen Küçüktaka, "Oğlum mutlu olsun, yeni yılda yeni hayat olsun" dedi. 
 
İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ
 
Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin, anne ve oğlun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tekin, böbrek yetmezliklerinin en önemli nedenlerinin diyabet, enfeksiyon ve hipertansiyon olduğuna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Tekin, "Tevfik bey bize kronik böbrek yetmezliğiyle geldi. Artık son aşamasındaydı. Her iki böbreğini de tamamen kaybetmişti. Biz de son aşamada yapılması gerekeni uyguladık. Tevkif bey de annesi da gayet iyi. Böbrek çalışıyor" ifadelerini kullandı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El Bab'da DEAŞ'lı teröristler böyle vuruldu

El Bab"da DEAŞ"lı teröristler böyle vuruldu

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA