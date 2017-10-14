64 yaşındaki Yılmaz 'mezardan çıktım'

15 yıl boyunca ona evinde bakan ve çiftçilik yapan 69 yaşındaki İbrahim Dede, Yılmaz'a devletin el uzatması için durumu Bigadiç Kaymakamlığı'na anlattı. Harekete geçen Bigadiç Kaymakamlığı nüfus verilerinden elde ettikleri bilgilerle Mustafa Yılmaz'ın 20.02.1979 tarihinde öldüğünü tespit etti. Kaymakamlık çalışanlarının da şaşkınlık yaşadığı olay sonrası Mustafa Yılmaz'a kimlik çıkartılması için resmi yazışmalar yapıldı.

Bigadiç Kaymakamlığı'nda görevli memur Yakup Şahin, kendilerine ulaşan konuyla ilgili işlemleri Kaymakam Altuğ Çağlar'ın talimatı ile hemen başlattıklarını ifade ederek, "Bigadiç Adalı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Dede amcamız Kaymakamlığımıza 38 yıl önce vefat etmiş fakat halen yaşayan bir amcaya baktığını söyleyerek Bigadiç Kaymakamlığı'na müracaat etti. Beyanları doğrultusunda ilçe nüfus müdürlüğümüzle irtibata geçerek bu kişinin aile kütüğünde 1979 yılında ölü olduğunu öğrendik. Daha sonra Kaymakam beyin talimatı doğrultusunda kendisine nüfus cüzdanı çıkarabilmek için işlemlere başladık." dedi.