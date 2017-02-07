7 Şubat Survivor’da kim elendi? Survivor SMS halk oylaması sonuçları

7 Şubat tarihli TV 8’de yayınlanan popüler yarışma programı Survivor’da kim elendi? Survivor SMS halk oylaması sonuçları nasıldı? Survivor’da bu hafta bir kişi daha adaya veda etti. Adem, Denisa, Erdi ve Sabriye dörtlüsünden adaya kim veda etti. 7 Şubat Survivor’da kim elendi? İşte, Survivor SMS halk oylaması sonuçları.

7 ŞUBAT SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor ada konseyi henüz toplanmadı. Ada konseyi toplanıp elenen kişi açıklandığında, kimin adaya veda ettiğini haberimizden öğrenebileceksiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da Ünlüler Takımı'nda istenmeyen aday Sabriye oldu. Sabriye Şengül, neredeyse oybirliğiyle istenmeyen yarışmacı oldu. Survivor Sabriye eleme potasına çıkacak.

Bireysel dokunulmazlığa sahip olan Sedat da eleme potasına çıkacak bir isim söyledi. Sedat ise Adem'in ismini verdi ve Adem'in gitmesi yönünde isteğini belirtti. Survivor Adem Kılıççı bir diğer eleme adayı oldu. Survivor Sedat, Adem'in kendisine 3 kez hakaret ettiğini, Survivor'dan gitmesini istediğini söyledi. Adem'den yaşça büyük olduğunu ve böyle bir saygısızlığı kabul edemeyeceğini, Adem'in İlhan Mansız karşısında kendisine gösterdiği tavrı göstermemesinden dolayı adını söylediğini belirtti.

4 Şubat Survivor eleme adayları belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi bu hafta eleme potasına çıkacak. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Denisa oldu. Denisa takım arkadaşlarına sitem ederek sürekli eleme potasına olmaktan yorulduğunu söyledi. Denisa uzun zamandır takım arkadaşlarının tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nın bu hafta elenip elenmeyeceği merak konusu.

Bir diğer eleme adayı ise Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Volkan, Erdi'nin performansını yeterli görmediğini söyledi ve onun ismini verdi. Erdi ise takım arkadaşlarına meydan okumayı ihmal etmedi.