7 yaşındaki kıza istismar suçlamasıyla tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçisi 40 yaşındaki R.G., 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
- DHA
Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturan kız çocuğu, R.G.'nin kendisine istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. Aile, kızları ile birlikte polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan R.G., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
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