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Varil bombasının yaktığı 7 yaşındaki Suriyeli Mahmud yardım bekliyor

Adana'da 7 yaşındaki Mahmud Alhuseyin, Suriye'deki iç savaşta varil bombasının patlaması nedeniyle yüzü ve vücudunda oluşan derin yanık izlerinden kurtulmak için yardım bekliyor.

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Hama kentinde 1,5 yıl önce rejim güçlerinin hava saldırısında kullandığı varil bombasının infilak etmesiyle yüzü ve vücudunun bir bölümü yanan Mahmud Alhuseyin, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde 14 aylık süreçte gerçekleştirilen 4 ameliyatın ardından taburcu edildi.

Çocuklarının ilaç masraflarını karşılayamayan aile, ev sahibi Aziz Bucak'ın kira ücreti almadığı evde komşularının yardımlarıyla geçiniyor.

Sokağa çıkarken güneşten korunmak için maske kullanmak zorunda kalan Mahmud, yaşıtları gibi oyun oynamanın hayalini kuruyor.

Mahmud, yaraları nedeniyle ağzını ve sağ gözünü kapatamıyor.

Baba Halid Alhuseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda oğluyla beraber bir akrabasının ve çocuğun daha yaralandığını belirterek, Mahmud ve ailesiyle kaçtıkları sınırda Türk askerlerinin kendilerine yardımcı olduğunu anlattı.

Kızılay ekiplerinin desteğiyle oğlunun hastaneye yatırıldığını aktaran Alhuseyin, "Oğlum taburcu edildi ama hala yüzünde derin yanık izleri var. Sokağa bu şekilde çıkmak istemiyor. Doktorun yazdığı ilaçları paramız olmadığı için alamıyoruz. Oğlumun estetik ameliyat olup eski görünümüne kavuşabilmesi için devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz." diye konuştu.

 

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