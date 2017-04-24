7 yeni oyun seyirciyle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nisan ayının son haftasında 7 oyunla tiyatroseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarında 26-29 Nisan tarihlerinde "Ben Çağırmadım", "İki Arada Bir Yerde", "Şekerpare", "Yangın Yerinde Orkideler", "Cibali Karakolu" ile "Martı" ve "Aldatma" oyunları sahnelenecek.

- "Ben Çağırmadım"

Noel Coward'ın kaleme aldığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun Türkçe'ye çevirdiği "Ben Çağırmadım" oyununda, Neşe Ceren Aktay, İrem Arslan, Tolga Yeter, Engin Gürmen, Betül Kızılok Bavli, Pelin Budak ve Aslı Seçkin rol alıyor.

Engin Gürmen’in yönettiği oyun, 26-29 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilecek.

Oyunun konusu ise şöyle:

"Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı, hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır."

- "İki Arada Bir Yerde"

Danis Tanovic'in "Tarafsız Bölge" adlı film senaryosundan tiyatro sahnesine taşınan "İki Arada Bir Yerde" oyunu, Yıldıray Şahinler'in rejisiyle sahneye konuluyor.

Oyun, savaşın orta yerinde "iki taraf" haline gelmiş "asker-insanların" durumunu anlatıyor. Askerlerin yaşam biçimleri, uğruna savaştıkları değerler, beklentileri, korkuları, tedirginlikleri ve öfkeleri oyunda konu ediliyor.

Yıldıray Şahinler'in yönettiği oyunda, Alp Tuğhan Taş, Cengiz Tangör, Ertuğrul Postoğlu, Güzin Alkan, Mehmet Soner Dinç, Murat Coşkuner, Reyhan Karasu, Sefa Öztürk ve Yıldıray Şahinler yer alıyor.

Barış teması altında sahnelenecek oyun, 26-29 Nisan'da Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde izleyici karşısında olacak.

- "Şekerpare"

Türk sinemasının ünlü klasiği olarak bilinen "Şekerpare", Bekçi Cumali'nin Galata'nın "namlı" kızlarından "Şekerpare"ye olan aşk hikayesini anlatıyor.

Yavuz Turgul'un yazıp, Engin Alkan'ın yönettiği oyunda, Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Berfu Aydoğan, Buğra Can Ildırışık, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Engin Alkan, Ercan Demirhan, Nurdan Gür, Onur Demircan, Tarık Köksal, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yeşim Mazıcıoğlu, Zeynep Çelik Küreş ve Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

Oyun, 27-29 Nisan'da Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Yangın Yerinde Orkideler"

Mehmet Baydur'un kaleme aldığı "Yangın Yerinde Orkideler" oyununda, Can Ertuğrul, Emin And, Eraslan Sağlam, Gözde İpek Köse, Ömer Barış Bakova ve Zümrüt Erkin izleyici karşısına çıkıyor.

Hülya Karakaş'ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu oyun, 26-29 Nisan'da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

- "Cibali Karakolu"

Henri Keroul ile Albert Barre'nin yazdığı, Muammer Karaca ve Refik Kordağ'ın uyarladığı "Cibali Karakolu" oyunu, 26-29 Nisan'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde meraklılarıyla buluşacak.

Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda, Berrin Koper, Cem Uras, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Müge Çiçek Türkoğlu, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftalı, Tarık Şerbetçioğlu, Begüm Yazıcıoğlu, Tuğçe Açıkgöz ve Zihni Göktay izleyici karşısına çıkıyor.

Türk tiyatrosunun başyapıtlarından biri olan ve ilk kez 1904'te Fransa'da sahnelenen oyunda, kadın-erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik gibi konular işleniyor.

- "Martı"

Anton Çehov'un yazdığı, Behçet Necatigil'in tercüme ettiği "Martı" oyununda Ersin Sanver, Hakan Arlı, Jülide Kural, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Mert Aykul, Mert Tanık, Nazif Uğur Tan, Pelin Abay, Rozet Hubeş, Yeşim Koçak ve Bahar Çebi rol aldı.

İki perdelik oyunun konusu kısaca şöyle :

"Sorin Çiftliği'nde bir akşamüstü, çiftliğin hemen yanı başındaki gölün kıyısında hazırlanmış sahnede, genç yazar Treplev'in oyunu oynanacaktır. Annesi ünlü aktris Arkadina, sevgilisi başarılı yazar Trigorin ve ev halkı gösteriyi izlemek için toplanmışlardır. Oyunda Treplev'in aşık olduğu Nina oynayacaktır. Treplev'in hayali sanatta yeni biçimler bulmak, Nina'nın hayali ise ünlü bir aktris olmaktır. Büyük umutlarla başlayan oyun annesinin yüzünden yarıda kesilince, Treplev ve Nina'nın hayatları savrulmaya başlayacaktır."

Oyun, 27-29 Nisan'da Ümraniye Sahnesi'nde sahnelenecek.

- "Aldatma"

Çağdaş İngiliz tiyatrosu yazarlarından Harold Pinter'in yazıp, Ahmet Levendoğlu’nun yönettiği "Aldatma" oyununda, Burak Davutoğlu, Direnç Dedeoğlu, Gökçer Genç, Şebnem Köstem rol alıyor.

Oyun, 27-29 Nisan'da Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde izlenebilecek.