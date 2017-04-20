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73 yaşındaki kadın, dolandırıcıları bakın nasıl yakalattı!

Giresun’da yaşayan 73 yaşındaki Y.U, kendisini arayan telefon dolandırıcılarını oyalayıp polise yakalattı.

  • IHA
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Artan iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan bilinçlendirme çalışmaları sayesinde bu suça karşı vatandaşların farkındalığı artıyor.
Giresun’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 73 yaşındaki Y.U., kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Dolandırıcılar, Y.U’ya hırsızlık olayına karışan kişilerin kendisinin kimlik kartını kullandığını, bu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların FETÖ’yle bağlantılı olduklarını ve kendisinin bu olaydan sorumlu tutulacağını söyleyerek kandırmaya çalıştı. Emniyetten aradıklarını ve Y.U’ya yardımcı olacaklarını söyleyen dolandırıcılar, yaşlı kadının ne kadar para ve altını varsa yanında getirmesini isteyerek telefonu kapatmadan buluşma yerine gelmesini istedi.
Dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Y.U, başka bir telefondan 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak yaşadığı olayı anlattı ve bu olay karşısında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaşlı kadının ikametinin çevresinde gerekli tedbirler alınarak 2 dolandırıcı suçüstü yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 

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