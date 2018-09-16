75 yaşındaki adamın öldüğü 4 gün sonra fark edildi

Düzce Şerefiye Mahallesi Necati Bey Sokak'ta bir binanın zemin katında tek başına yaşayan Ferhat Çengel'in dairesinden gelen kokuyu fark eden komşuları şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün kapıyı açmasının ardından içeri giren polis, yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Komşuları, "Ağır bir koku hissettik. Sonra binanın içine baktık ve kokunun nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Kokunun komşumuzun dairesinden geldiğini fark ettik. İçeri girdiğimizde yatağında cesediyle karşılaştık." dedi.