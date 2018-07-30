77 geçici mirasımızla dünyada birinciyiz

Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 18, Dünya Miras Geçici Listesi’nde 77 kültürel mirası bulunuyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Türkiye’nin geçici listede dünya birincisi olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Oğuz, “Dünya miras sözleşmesi 2010 yılına kadar 7-8 miras alanımızı bu listeye koymuşken, son 7-8 yıl içerisinde buraya 10 miras daha ekledik” dedi.

FARKINDALIK ARTTI

Şu anda 18 mirasımızın dünya listesine girdiğini söyleyen Oğuz “ 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi” diye konuştu. Oğuz, dünyada kültürel değerlere yönelik ziyaret kültürünün gittikçe geliştiğini vurgulayarak, “Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun yararına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de UNESCO farkındalığının son yıllarda çok fazla arttığını vurgulayan Oğuz, bu konuda yerel yönetimler, sivil toplum, devlet kurumları arasında ahenkli bir çalışma oluştuğunu, bunun da daha iyiye doğru gideceğini anlattı.