8 yaşındaki Lara'nın cenaze namazı camide kılındı, Katolik mezarlığına gömüldü

İstanbul Kapalıçarşı’da 4 kuşaktır antikacılık yapan Pol Yusuf Şalabi ile İstanbul Ticaret Odası’nda çalışan Yrd. Doç. İlkay Çapraz Şalabi’nin 2 çocuğundan büyük olan 8 yaşındaki Lara Zeynep, 19 ay önce kansere yakalandı. Amansız hastalıkla mücadelesini önceki gün kaybeden Lara Zeynep, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıganın haberine göre, küçük Lara Zeynep’in cenaze namazı, dün öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde kılındı. Cenazeye, ailenin yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Kızlarının tabutu başında gözyaşı döken ve birbirlerini teselli eden Hıristiyan baba ile Müslüman anne, cenaze namazında birlikte saf tuttu. Baba, imama uyarak kızının cenaze namazını kıldı, dualar etti.

AİLESİ İSLAMİ CENAZE İSTEDİ

Namazın ardından minik Lara Zeynep’in cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ait cenaze arabasına konuldu. İmamın arkasına baba Pol Yusuf Şalabi ile anne İlkay Çapraz Şalabi oturdu. Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’na getirilen minik kızın cenazesi, burada İslami usullere göre toprağa verildi. Aile imama üzerindeki cübbesi ve sarığını çıkarmasına gerek olmadığını belirterek tüm cenazenin tamamıyla İslami usule göre olmasını istedi.

‘MELEK OLARAK GELDİ VE GİTTİ’

Cenaze namazına katılan baba, kızını İslami usullere göre mezara indirdi, üzerine toprak attı. Zeynep Lara’yı Hıristiyan ve Müslüman akrabaları, üzerine toprak atarak birlikte uğurladı. Anne İlkay ise elleriyle kızının mezarına toprak attı. Cenaze işlemlerinden sonra imam, anne ve babadan tekrar helallik isteyerek duasını yaptı.

Kızının mezarına eşi ile birlikte gül suyu döken İlkay Çapraz Şalabi, “Kızım melek olarak dünyaya geldi, melek olarak uğurladık. Mekânı cennet olur. Çok güzel bir çocuktu ama ömrü bu kadarmış. Çok kötü bir hastalıkla aylarca savaştı. Çok acı çekmedi. Hep kalbimizde olacak. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Çocuklarınız uzun ömürlü olsun. Takdiri ilahi, diyecek bir şey yok. Anısını yaşatacağız” ifadesini kullandı. Anne, kızının 7’si için evinde akşamları dua okutacağını belirterek gelmek isteyenleri davet etti.

‘YER OLMADIĞI İÇİN’

Konuyla ilgili olarak Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri Zincirlikuyu Mezarlığı’nda boş yer olmadığını ve sadece aile mezarlığı olması halinde defin işleminin gerçekleşebileceği bilgisini verdi. Lara Zeynep Şalabi’nin ailesinin de kendilerine başvurduğunu ve yer olmadığı için başka mezarlık önerdiklerini söyleyen yetkili, bu tekliflerinin kabul görmediğini belirtti. Bunun üzerine baba Pol Yusuf Şalabi’den yazılı onay aldıktan sonra cenazenin Hıristiyan mezarlığına gönderildiğini kaydeden yetkili, normal şartlarda Hıristiyan bir kişinin Müslüman mezarlığına gömülmesine izin vermediklerini anlattı.