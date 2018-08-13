Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

815 milyon insan açlık çekiyor

Dünya Açlık Endeksi'ne göre, dünyada tüm ilerlemelere karşın 815 milyon insan hâlâ açlık çekiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endekse göre, her gün 21.000 kişi açlık veya gıda kıtlığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Çoğu ülkede açlığın ana nedeni savaşlarken bazı bölgelerde kuraklık gibi doğal afetler de etkili oluyor. Açlık ve güvensizlik ortamından kaçan 65 milyon kişi de yaşamını yollarda/kamplarda mülteci olarak geçiriyor.

135 ülkeye uzanan yardım eli

Bu tablo karşısında 5 kıta, 135 ülke ve bölgeye ulaşan bir hayır köprüsü kuran İHH İnsani Yardım Vakfı, sadece 2017 yılında 23.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

Gazze’den Arakan’a, Haiti’den Doğu Türkistan’a kadar dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan İHH’nın en önemli çalışmalarından biri de kurban kesimi.

İHH geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sizlerin desteğiyle 106 ülke ve bölgede 2 milyon ihtiyaç sahibine 53 bin 500 hisse kurban ulaştırdı.

Ne Yapabilirim?

26 yıldır olduğu gibi bu bayram da yola çıkan İHH, kurbanlarınızı 103 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Siz de kurban hisselerinizle bu iyilik kervanında yer alabilirsiniz.

İHH kurbanınızı dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken kurduğu iletişim ağı ile de sizi bilgilendiriyor.

KURBAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA