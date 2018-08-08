9 kişi cenaze töreninde yedikleri yemekten öldü
Peru'da bir cenaze töreninde ikram edilen yemekten zehirlenen 9 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesindeki bir cenaze töreninde ikram edilen yemeği yiyen 9 kişinin zehirlenerek öldüğü bildirildi.
Bölgesel Sağlık Kurumu Müdürü Jhon Tinco, ölenlerin et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini belirtti.
Aynı yemekleri yiyen 20 kişinin daha mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Tinco, olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.
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