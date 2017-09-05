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90 yaşındaki nine çöpteki Türk bayrağını alarak öpüp evine götürdü

Adıyaman’da 90 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı kadın çöpte gördüğü Türk bayrağını çöpten çıkartarak, öpüp evine götürdü.

  • İHA
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Olay, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. İsminin Sıdıka Bilgin (90) olduğu öğrenilen yaşlı kadının davranışı görenleri duygulandırdı. Çöpte gördüğü bayrağı çöpten çıkartan Sıdıka Bilgin, bayrağın üzerindeki tozu silkeledikten sonra  katlayarak evine götürdü. 
 
Yaşananları kameraya kaydeden vatandaşlar daha sonra yaşlı kadının yanına giderek ellerinden öptü. Yaşlı kadının bu davranışı büyük takdir topladı.

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