Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Banazlı öğrencilere 6 bin kitap

Gönderilen kitaplar, İlçe ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine dağıtımı yapılmak üzere hazırlandı. Banaz Kaymakamlığına getirilen 6 bin adet kitap Kaymakam İrfan Demiröz, tarafından İlçe Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine verilerek ilk dağıtımı başladı.

Kaymakam Demiröz yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Topluma yön veren, bu milleti anlayan, bu milletin değerlerini bilen, önemseyen bu vatana, bu bayrağa sahip çıkan devlet görevlileri olarak, amacımız vatanını, milletini, dinini seven hoşgörülü aynı zamanda manevi değerlere saygılı, vatanını ve bayrağını her şeyden daha çok seven, üstadın da dediği gibi” Ülkesi için, devleti için kim var denildiğinde, sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen, ak sütün içindeki, ak kılı fark edebilecek kadar gözü keskin bir gençlik” yetiştirmek en büyük hedefimiz. Dünyadaki baş döndüren gelişmeleri iyi araştıran, düşünen sorgulayan, ilmi ve inancını en büyük kılavuz olarak kendisinde bulunduran, hayalleri ve ümitleri olan bir gençlik yetiştirmek en büyük hayalimizdir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Bizim temel amacımız, başka grup ya da oluşumların yazdıkları ya da dağıtımını yaptıkları kitaplar yerine Devletimizin kontrolünde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı bilim kurulunca hazırlanan, İslam tarihimizi anlatan kitaplardan gerçek bilgilerin öğrenmelerini sağlamaktır” dedi.

Kaymakam Demiröz, bu anlamda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Ali Kurt’a İlçede başlatılan “Eğitimde Yeniden Diriliş” projesi kapsamında gönderdikleri kitaplar için verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.