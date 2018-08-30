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26 yaşındaki adam 9'uncu kattan atlayıp, intihar etti

KAYSERİ'de Ergül A. (26), oturduğu 9'uncu kattaki dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

  • DHA
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Olay, sabah saatlerinde Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'ndeki 10 katlı Işıl Apartmanı'nda meydana geldi. Ergül A. isimli erkek, oturduğu 9'uncu kattaki dairenin penceresine çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Ergül A.'yı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergül A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Ergül A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, Ergül A.'nın intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
 

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