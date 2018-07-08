A101 aktüel 12 Temmuz- 13 Temmuz indirim kataloğu 2018 A101 aktüel indirim listesi yayında

A101 aktüel 12 Temmuz- 13 Temmuz indirim kataloğu 2018 A101 aktüel indirim listesi yayınlandı. Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin bir arada bulunduğu 12 Temmuz A101 aktüel indirimleri haberimizde yer alıyor. Perşembe günü yayınlanan A101 aktüel katalog günlerinin ise henüz bitmediğini hatırlatalım. 12 Temmuz 13 Temmuz A101 katalog sayfalarında öyle bir ürün vardı ki marketimizin takipçileri gözlerini alamadı. A101 aktüel de satılan SEG 9100 çamaşır makinesi, 9 yıkama ve 1000 devir özelliklerine sahip olan bir indirimli ürünümüz. Çamaşır makinesinin yanında bir indirimin fırsat seçeneğiniz daha vardı. A101 aktüel markette, SEG 4 programlı bulaşık makinesi 699TL çok uygun bir fiyat ile market kampanyasının kaçırılmayacak fırsatları arasında bulunuyor sakın unutmayınız. Harika bir hafta sonu listesi ile sizleri aydınlatan A101 aktüel 12 Temmuz kampanyasında yer alan indirimli ürünler kataloğunu haberimizin sonuna ekledik. Haberimizde yer alan liste ile kampanya detaylarını hemen inceleyebilirsiniz. İndirimli A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin sınırlı sayıda A101 mağazalarına geleceğini sakın unutmayınız.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 TEMMUZ- 13 TEMMUZ

General Mobile GM 5 Plus Cep Telefonu 799 TL. Seg 32″ Uydu Alıcılı Led TV 799 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Kulaklık 24,95 TL. Piranha Telefon Tutacağı 4,95 TL. Piranha 3D Sanal Gerçeklik Gözlüğü 24,95 TL. Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 449 TL. Kiwi Su Isıtıcısı 29,95 TL. Saçaklı Halı 39,95 TL. Fenerbahçe, Zorluteks Taraftar Lisanslı Pike 21,95 TL. Karakter Lisanslı Nevresim Takımı 39,95 TL.

Audi Lisanslı Akülü Araba 449,95 TL. Lisanslı Oyun Hamuru Seti 19,95 TL. Büyük Çocuk Sandalyesi 19,95 TL. Oyuncak İnşaat Seti 11,95 TL. Oyuncak Sürtmeli Uçak 11,95 TL. Oyuncak Direksiyonlu Araba 9,95 TL. Dört Tekerlekli Kabin Tipi Sert Valiz 69,95 TL. Katlanabilir Masa Tabure Seti 149,95 TL. Piknik Seti 4,95 TL. Mobetto Sandalye 49,95 TL. Mobetto 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 165 TL. Calgon 200gr Kireç Önleyici 14,80 TL. Lux Duş Jeli çeşitleri 8,95 TL. Marmarabirlik 1400gr Siyah Zeytin 18,95 TL. Altınkılıç 700gr Tam Yağlı Tost Peyniri 15,95 TL.

































A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."