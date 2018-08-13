2018 A101 aktüel market indirim listesinde bu hafta neler var A101 aktüel 16 Ağustos ürünler indirim kataloğu yayında

A101 aktüel 16 Ağustos ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel market indirim listesinde bu hafta neler var? Vatandaşlar ucuz be kaliteli alışveriş yapmak istiyor. A101 aktuel 2018 Ağustos indirimlerinde yok yok! Hem ucuz hem kaliteli alışveriş yapmak istiyorsanız en yakın A101 aktüel market zincirini ziyaret edin. Uygun fiyatlı A101 market 16 Ağustos 2018 indirimleri cep yakmıyor. Peki A101 bu haftalık indirimlerinde neler olacak? A101 16 Ağustos 2018 aktüel indirim kataloğu yayınlandı. A101 Aktüel indirim kataloğu her hafta olduğu gibi bu haftada dop dolu. A101'in kataloğuna geçmeden önce, bu hafta A101'de yerini alacak fırsatları bir inceleyelim; Seg INV Klima 1749 TL. A101de bu hafta geçerli olacak 16 Ağustos A101 aktüel kataloğunda yer alan Seg Klima 12000BTU kapasitesine sahip olmakla birlikte A4 enerji verimliliği ile enerji tasarrufu da sağlıyor. Vestel servis güvencesi ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulan bu üründe montajın da dahil olması önemli bir avantaj. Üstelik Bonus, Maximum ve World gibi kredi kartları sayesinde 8 taksit ile de sahip olabilirsiniz. Toshiba 43″ FullHD Led TV 1699 TL. Samsung Galaxy J7 Duo Cep Telefonu 1399 TL.

16 Ağustos A101 kampanyaları (A101 indirimli ürünler 11-17 Ağustos 2018)

A101 mağazalarında en sağlıklı ve hijyenik ürünleri uygun fiyatlar karşılığında satın alabiliyorsunuz. A101 marketlerinde sunulan indirim fırsatlarından faydalanmak için A101 ürün kataloğunu kaçırmamalısınız. A101 mağazalarında etli taze mamüller, süt ve süt ürünleri, kahvaltılık, içecekler, bakliyat ve unlu mamüller, tatlılar ve atıştırmalıklar, meyve ve sebzeler, dondurulmuş yiyecekler, gıda dışında ürünler, temizlik malzemeleri gibi birçok ürün grubundan kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

Hanımdan Cheesecake Çeşitleri 650g: 8,95 TL

Kayfe Osmanlı Dibek Kahvesi 200g: 5,45 TL

Eti Browni Gold Çikolatalı Mini Kek: 2,75 TL

Dyar Karabiber 150g: 6,95 TL

Bozbeyi Ezine Peyniri 600g: 11,95 TL

Kavun: 1,49 TL

Soğan: 1,79 TL

Erpiliç Göynük Piliç: 3,25 TL

A101 16 Ağustos 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 MARKETLERİ NEDİR?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

A101'in sahipleri olan firmalar’dan Turgut Aydın HOLDİNG TARİHÇESİ

1958: Turgut Aydın İstanbul’a gelerek 15 yaşında iş hayatına atılır. Sultanhamam’da atölyelerde havlu asacağı, kapı kolu gibi farklı ürünlerle ünlenir.

1976: Turgut Aydın Dömeks şirketiyle faaliyetlerini kurumsallaştırır.

1991: Dünyaca ünlü pek çok markaya elastik kumaş ve dantel temin eden, Türkiye pazarında ilk olan ürünler imal eden Aydın Örme kurulur.

1996: Memorial Hastanesi kurucu ortakları arasında yer alarak sağlık sektörüne adım atma kararı alınır. 2000: Memorial Hastanesi hasta kabulüne başlar. 2006: Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hisseleri Aydın Ailesi tarafından alınır.

2008: Henüz 3 mağazalı bir marka olan English Home grup tarafından satın alınır.

2009: 2008 yılında kurulmuş olan A101 indirim marketleri zincirinde, 2009 yılında yönetim çoğunluğu grup tarafından alınır.

2010: İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katarlı özel yatırım fonu QFB, Memorial Sağlık Grubu’nun %20’şer oranda hisselerini alarak ortak olurlar. Daha sonra Ayships adı da eklenen Aydın Deniz İşletmeciliği A.Ş. 2010 yılında kurulup M/V Soldoy, M/V Great 61 ve işletmesine aldığı diğer gemiler ile kuru yük taşımacılığı yapmaya devam etmektedir.

2012: Katar kaynaklı fon QFB bir sonraki Türkiye yatırımını English Home’un %40’ını alarak gerçekleştirir. Turgut Aydın Grubu Memorial ve English Home’da %60 ile çoğunluk hissedarı olarak yönetime devam etmektedir.

2014: Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltir. Grup yaklaşık 7000 A101 marketi, 200’den fazla English Home mağazası, 11 hastane ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunmaya devam etmektedir.

KAÇ FABRİKASI VAR:

1976 yılında 4 Yahudi ve 1 Ermeni ortakları ile beraber DÖMEKS DÖŞEME MEFRUŞAT KADİFE SAN.A.Ş. şirketini kurdu. 1980’lerde döşemelik kadife fabrikası kurdular. 1983’te bir fabrika daha aldılar. Turgut Aydın, Dömeks adını kendi bünyesinde tutarak 80’li yılların sonunda ortaklarından da birer birer ayrıldı. 1993 yılında son ortağından da ayrıldı.

1991 yılında Sarıgazi’de Aydın Örme San. Tic. A.Ş.’yi kurdu. Oğlu Ahmet Yaşar Aydın İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümünü bitirdi ve işin başında fabrikasının yönetimindedir.

1958: Turgut Aydın İstanbul’a gelerek 15 yaşında iş hayatına atılır. Sultanhamam’da atölyelerde havlu asacağı, kapı kolu gibi farklı ürünlerle ünlenir.

1976: Turgut Aydın Dömeks şirketiyle faaliyetlerini kurumsallaştırır.

1991: Dünyaca ünlü pek çok markaya elastik kumaş ve dantel temin eden, Türkiye pazarında ilk olan ürünler imal eden Aydın Örme kurulur.

1996: Memorial Hastanesi kurucu ortakları arasında yer alarak sağlık sektörüne adım atma kararı alınır. 2000: Memorial Hastanesi hasta kabulüne başlar. 2006: Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hisseleri Aydın Ailesi tarafından alınır.

2008: Henüz 3 mağazalı bir marka olan English Home grup tarafından satın alınır.

2009: 2008 yılında kurulmuş olan A101 indirim marketleri zincirinde, 2009 yılında yönetim çoğunluğu grup tarafından alınır.

2010: İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katarlı özel yatırım fonu QFB, Memorial Sağlık Grubu’nun %20’şer oranda hisselerini alarak ortak olurlar. Daha sonra Ayships adı da eklenen Aydın Deniz İşletmeciliği A.Ş. 2010 yılında kurulup M/V Soldoy, M/V Great 61 ve işletmesine aldığı diğer gemiler ile kuru yük taşımacılığı yapmaya devam etmektedir.

2012: Katar kaynaklı fon QFB bir sonraki Türkiye yatırımını English Home’un %40’ını alarak gerçekleştirir. Turgut Aydın Grubu Memorial ve English Home’da %60 ile çoğunluk hissedarı olarak yönetime devam etmektedir.

2014: Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltir. Grup yaklaşık 7000 A101 marketi, 200’den fazla English Home mağazası, 11 hastane ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunmaya devam etmektedir.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

A101 MARKETLERİ HAKKINDA

81il'de 890 ilçede 7000 binden fazla marketi bulunan A101 marketleri, market sayısına göre Türkiye'nin en büyük marketler zinciri arasında yer alıyor. A101 Marketler zincirine günde yaklaşık 2,5 milyon müşteri tarafından ziyaret ediliyor.A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiasına sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarıa hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalıştığını belirtiyor.Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 881 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Kaynak: A101 - 16 Ağustos 2018 aktüel indirim listesi