A101 aktüel ürünler indirim kampanyası yayında A101 aktüel market 9 Ağustos 16 Ağustos 2018 ürünler indirim kataloğunda neler var

A101 aktüel 9 Ağustos 16 Ağustos ürünler kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi! Vatandaşlar A101 aldın aldın fırsat ürünlerini araştırıyor. Peki 9 Ağustos A101 VE 16 Ağustos A101 aktüel indirimlerinde neler var? A101 aktüel haftanın kampanyası içerisinde bulunan indirimli ürünler Tabii ki bunlarla da sınırlı değil. Bu hafta A101 markette tüketicilere sunulan onlarca ürün içerisinde mutfak gereçleri de yer alıyor. A101 aktüel indirim listesi haberimizde. A101'in indirimli ürünleri bir çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. A101 aktüel market alış veriş yapmak için sizlere birçok fırsat ürünü sunuyor. A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilk sayfada teknoloji ürünleri çok dikkat çekiyor. A101 aktüel ürünler indirim katalog listesinde bu hafta Axen uydu alıcılı LED TV 729 TL General Mobile GM 8 Gold cep telefonu 749 TL Hometech mini uydu alıcı 59,95 TL Metal USB fan 9,95 TL Piranha kablosuz bluetooth kulaklık 34,95 TL 9 AĞUSTOS A101 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU İLE MÜKEMMEL FIRSATLAR 9 Ağustos A101 aktüel kataloğu ile gelen fırsat ürünleri Tabii ki sadece tek sayfadan oluşuyor. Bu hafta A101 market onlarda sayfadan oluşan indirim kataloğu ile tüketicileri adeta bir alışveriş tutkunluğuna davet ediyor.

A101 9 AĞUSTOS- 16 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM LİSTESİ

detay incelememizde ilk sayfada göze çarpan fırsat ürünü;1 gb Ram, 16 Gb dahili hafıza ve Türkiye General Mobile servis avantajı ile 2 yıl garantili General Mobile GM 8 Go Cep Telefonu; 749 Tl indirimli fiyatı ile ilk sırada. A101 Persembe Aktüeli devamında; Axen AXDAB3037 32″ 82 Ekran Uydu Alıcılı HD Led Tv;729 TL.Hometech Mini Uydu Alıcısı 59,95 TL.Metal USB Fan;9,95 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Kulaklık;34,95 TL. indirimli fiyatları ile dikkatlerden kaçmayacak fırsat ürünleri diyebiliriz.





A101 MARKET 9 AGUSTOS- 16 AĞUSTOS 2018 KATALOĞU İNDİRİMLERİ

Evlerinizde büyük ihtiyaç duyacağınız muhteşem fırsat ürünleri dikkatlerinizden kaçmayacak. İşte;SEG Marka Derin Dondurucu;799 TL.King CleanStar Elektrikli Dik Süpürge;89,95 TL.King Gurme Mini Tost Makinesi 49,95 TL.King Komple Blender Seti 99,95 TL. bu ürünleri ayrıca A101 Market Kataloğu avantajı olarak Kredi Kartına 6 taksit imkanı ile alabileceksiniz. Ayrıca A101 Market reyonlarında Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 49,95 TL.Kiwi Su Isıtıcı 29,95 TL.Desenli Matara 6,50 TL.Çelik Termos Çeşitleri 12,95 TL. Rooc Metal Mutfak Aletleri;3,95 TL.LED Işıldak 8,95 TL.LED Kafa Lambası 8,95 TL. Uzayan Bahçe Hortumu 22,95 TL KLPRO Şarjlı Tornavida 89,95 TL. AprillaTıraş Makinesi; 49,95 TL.Tekstil Ürünleri olarak Kaymaz Taban Saçaklı Halı 29,95TL.Uyku Tulumu 44,95 TL. Likralı Bürümcük Sandalye Kılıfı 9,95 TL.Buldan Koltuk Örtüsü 9,95 TL.Silk&Blue Bay Bambu Çorap 3,95 TL.

A101 AKTÜEL 9 AĞUSTOS TEKNOLOJİ KAMPANYASI

A101 aktüel her hafta olduğu gibi bu hafta da perşembe günü kataloğunun ilk sayfasını teknoloji ürünlerine ayırmış. A101 aktüel 9 Ağustos kataloğunun içerisinde yer alan teknoloji ürünlerinin neler olduğunu merak edenler için haberimizin devamında detaylı bir inceleme var. İşte A101 aktüel kataloğu ile gelen indirimli ürünler;

Axen uydu alıcılı LED TV 729 TL

General Mobile GM 8 Gold cep telefonu 749 TL

Hometech mini uydu alıcı 59,95 TL

Metal USB fan 9,95 TL

Piranha kablosuz bluetooth kulaklık 34,95 TL

9 AĞUSTOS A101 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU İLE MÜKEMMEL FIRSATLAR

9 Ağustos A101 aktüel kataloğu ile gelen fırsat ürünleri Tabii ki sadece tek sayfadan oluşuyor. Bu hafta A101 market onlarda sayfadan oluşan indirim kataloğu ile tüketicileri adeta bir alışveriş Şenliğine davet ediyor. A101 aktüel kataloğu bu hafta bulunan indirimli ürünler şu şekilde;

Seg 6 çekmeceli derin dondurucu 799 TL

Gölgelikli salıncak 189,95 TL

İki kişilik çadır 74,95 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi 34,95 TL

Uyku tulumu 44,95 TL

Led Işıldak 8,95 TL

Led kafa lambası 8,95 TL

Uzayan bahçe hortumu 22,95 TL

A101 MARKET 9 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

A101 market 9 Ağustos aktüel ürünler kataloğu ile elektrikli ev aletlerinde de kampanya siz değerli tüketicileri bekliyor. A101 market kataloğu Onun bu hafta 3 sayfasında yer alan elektrikli ev aletleri kampanyasına baktığımızda ise karşımıza çıkan ürünler şu şekilde;

King elektrikli dik süpürge 89,95 TL

King gurme Mini tost makinesi 49,95 TL

King komple blender seti 99,95 TL

Sinbo Türk kahvesi makinesi 49,95 TL

Kivi su ısıtıcı 29,95 TL

A101 AKTÜEL “HARCA HARCA BİTMEZ” KAMPANYASI

A101 aktüel haftanın kampanyası içerisinde bulunan indirimli ürünler Tabii ki bunlarla da sınırlı değil. Bu hafta A101 markette tüketicilere sunulan onlarca ürün içerisinde mutfak gereçleri de yer alıyor. A101 aktüel kataloğu ile bu hafta sizlere gelecek olan mutfak gereçleri şu şekilde;

Dikdörtgen kapaklı cam tencere 22,50 TL

Paşabahçe 3 litre kapaklı kavanoz 5,50 TL

Paşabahçe 5 litre kapaklı kavanoz 7,50 TL

Yuvarlak tepsi 4,95 TL

Seramik tabak çeşitleri 2,95 TL

Kristal kase çeşitleri 2,95 TL

4lü çerezlik 3,45 TL

Sos tenceresi 9,95 TL

Trend uzun saklama kabı 2,50 TL

Dolap içi raf 12,50 TL

Çok amaçlı kalktın düzenleyici 24,95 TL

A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimli ürünler Bol çeşitten oluşuyor. Bu hafta A101 markete gelecek olan indirimli ürünlerin detaylı bir halini haberimizin devamında ki görsellerden bulabilirsiniz.

A101 MARKETLERİ NEDİR?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

A101'in sahipleri olan firmalar’dan Turgut Aydın HOLDİNG TARİHÇESİ

1958: Turgut Aydın İstanbul’a gelerek 15 yaşında iş hayatına atılır. Sultanhamam’da atölyelerde havlu asacağı, kapı kolu gibi farklı ürünlerle ünlenir.

1976: Turgut Aydın Dömeks şirketiyle faaliyetlerini kurumsallaştırır.

1991: Dünyaca ünlü pek çok markaya elastik kumaş ve dantel temin eden, Türkiye pazarında ilk olan ürünler imal eden Aydın Örme kurulur.

1996: Memorial Hastanesi kurucu ortakları arasında yer alarak sağlık sektörüne adım atma kararı alınır. 2000: Memorial Hastanesi hasta kabulüne başlar. 2006: Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hisseleri Aydın Ailesi tarafından alınır.

2008: Henüz 3 mağazalı bir marka olan English Home grup tarafından satın alınır.

2009: 2008 yılında kurulmuş olan A101 indirim marketleri zincirinde, 2009 yılında yönetim çoğunluğu grup tarafından alınır.

2010: İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katarlı özel yatırım fonu QFB, Memorial Sağlık Grubu’nun %20’şer oranda hisselerini alarak ortak olurlar. Daha sonra Ayships adı da eklenen Aydın Deniz İşletmeciliği A.Ş. 2010 yılında kurulup M/V Soldoy, M/V Great 61 ve işletmesine aldığı diğer gemiler ile kuru yük taşımacılığı yapmaya devam etmektedir.

2012: Katar kaynaklı fon QFB bir sonraki Türkiye yatırımını English Home’un %40’ını alarak gerçekleştirir. Turgut Aydın Grubu Memorial ve English Home’da %60 ile çoğunluk hissedarı olarak yönetime devam etmektedir.

2014: Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltir. Grup yaklaşık 7000 A101 marketi, 200’den fazla English Home mağazası, 11 hastane ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunmaya devam etmektedir.

KAÇ FABRİKASI VAR:

1976 yılında 4 Yahudi ve 1 Ermeni ortakları ile beraber DÖMEKS DÖŞEME MEFRUŞAT KADİFE SAN.A.Ş. şirketini kurdu. 1980’lerde döşemelik kadife fabrikası kurdular. 1983’te bir fabrika daha aldılar. Turgut Aydın, Dömeks adını kendi bünyesinde tutarak 80’li yılların sonunda ortaklarından da birer birer ayrıldı. 1993 yılında son ortağından da ayrıldı.

1991 yılında Sarıgazi’de Aydın Örme San. Tic. A.Ş.’yi kurdu. Oğlu Ahmet Yaşar Aydın İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümünü bitirdi ve işin başında fabrikasının yönetimindedir.

1958: Turgut Aydın İstanbul’a gelerek 15 yaşında iş hayatına atılır. Sultanhamam’da atölyelerde havlu asacağı, kapı kolu gibi farklı ürünlerle ünlenir.

1976: Turgut Aydın Dömeks şirketiyle faaliyetlerini kurumsallaştırır.

1991: Dünyaca ünlü pek çok markaya elastik kumaş ve dantel temin eden, Türkiye pazarında ilk olan ürünler imal eden Aydın Örme kurulur.

1996: Memorial Hastanesi kurucu ortakları arasında yer alarak sağlık sektörüne adım atma kararı alınır. 2000: Memorial Hastanesi hasta kabulüne başlar. 2006: Memorial Sağlık Grubu’nun tüm hisseleri Aydın Ailesi tarafından alınır.

2008: Henüz 3 mağazalı bir marka olan English Home grup tarafından satın alınır.

2009: 2008 yılında kurulmuş olan A101 indirim marketleri zincirinde, 2009 yılında yönetim çoğunluğu grup tarafından alınır.

2010: İngiliz özel yatırım fonu Argus Capital ve Katarlı özel yatırım fonu QFB, Memorial Sağlık Grubu’nun %20’şer oranda hisselerini alarak ortak olurlar. Daha sonra Ayships adı da eklenen Aydın Deniz İşletmeciliği A.Ş. 2010 yılında kurulup M/V Soldoy, M/V Great 61 ve işletmesine aldığı diğer gemiler ile kuru yük taşımacılığı yapmaya devam etmektedir.

2012: Katar kaynaklı fon QFB bir sonraki Türkiye yatırımını English Home’un %40’ını alarak gerçekleştirir. Turgut Aydın Grubu Memorial ve English Home’da %60 ile çoğunluk hissedarı olarak yönetime devam etmektedir.

2014: Turgut Aydın Holding, A101 şirketindeki payını yaklaşık olarak %78’e yükseltir. Grup yaklaşık 7000 A101 marketi, 200’den fazla English Home mağazası, 11 hastane ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunmaya devam etmektedir.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.