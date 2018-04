A101 aktüel indirim listesi 7-13 Nisan A101 aktüel fırsat ürünleri kampanyası

A101 aktüel indirim listesi 7-13 Nisan A101 aktüel fırsat ürünleri kampanyasında hangi ürünler var? Bilindiği üzere A101 7-13 Nisan 2018 Aktüel Ürünler kataloğu hafta sonuna özel olarak yayınlandı. Her zaman en uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünler ile müşterilerinin karşısına çıkan A101 markette her evin ihtiyacı olan ürünler kampanyalar burada! Yılın her gün indirimli ürünleri ile müşterilerinin yanında olan A101, özellikle hafta içi ve hafta sonuna özel olarak hazırladığı iki ayrı kataloğu ile de dikkat çekiyor. A101 marketin indirimleri hiç bitmiyor. Toptan fiyatına perakende ürün satışı yapan mağazada, herkes aradığı ürünü buluyor ve indirimli olarak satın alma şansını yakalıyor.

A101 HAFTANIN YILDIZLARI AKTÜEL

Keskinoğlu markasının 200 g piliç kebap ürünü %14 indirimle satışa sunulurken ürünün normal satış fiyatının 2,15 lira olduğunu 7-13 Nisan tarihlerinde ise 1,85 liradan satıldığını görmekteyiz. Tarabya ürünü 350 gr tam yağlı dilimli taze tost peyniri 8,25 lira yerine 6,95 liraya satılırken üründe %16 indirim yapıldığını görmekteyiz.

Piliç kebap, tost peyniri

Dr.Nar markasının %100 nar ekşisi ürünü 250 ml şişede %26 indirimle satılırken ürün 11,45 lira yerine 8,45 liradan 3 liralık indirimle satılmaktadır. ETİ markasına ait 125 g kakaolu bisküvi ürünü de 1,35 lira yerine 1,00 liradan satışa sunulurken üründe %26 indirim yapıldığı görülmektedir.

Nar ekşisi, kakaolu bisküvi, çikolata

Kemak Kükter markasının %100 nar ekşisi ürünü 250 ml şişede %30 indirimle 13,45 lira yerine 9,45 liradan satılırken ürün markalarının bölgelere göre farklılık gösterebileceği belirtilmiş. Tadelle maksi fındıklı bar çikolata ürünü %20 indirimle 2,45 lira yerine 1,95 liraya satılıyor.

Durex markasının 12’li prezervatif çeşitleri 18,75 lira yerine 14,95 liradan satılmaktadır. Ürünlerde %20 indirim yapılmıştır. A101 marketlerde 7 Nisan-13 Nisan tarihleri arasında ABC toz deterjan 5 kg ürününde de indirim yapılmış olup gül tutkusu ve lavanta tazeliği çeşitlerinde %16 indirimle ürünler 18,95 lira yerine 15,95 liraya satılmaktadır.

Patates, soğan

7 Nisan Cumartesi ve 8 Nisan Pazar günlerinde geçerli olmak üzere patates ile kuru soğan özel fiyatla indirime girmekte olup ürünlerin kilo fiyatları ilerleyen saatlerde marketler tarafından açıklanacaktır.

Doğuş çay, gofret

Doğuş markasının keyif bahçesi siyah çay ürünü 1 kg paketi 20,95 lira yerine 18,95 liradan %10 indirimle satılırken Çizmeci time kremalı rulo gofret ürünü de %25 indirimle 7,95 lira yerine 5,95 liradan A101 marketlerde müşterilere satışa sunulmaktadır.

10 TL ve üzeri A101 aktüel ürün

10 TL ve üzeri alışverişlerde bu hafta A101 aktüel ürün olarak Fairy bulaşık deterjanı indirimle satılmaktadır. 450 ml Fairy bulaşık deterjan sıvısı 3,50 lira yerine 1,95 liradan satılırken bu ürünü indirimli almak için en az 10 liralık alışveriş yapılması gerekmektedir.

A101 AKTÜEL ÇOK AL AZ ÖDE ÜRÜNLER

7-13 Nisan 2018 tarihleri arasında A101 marketlerde satılacak olan çok al az öde aktüel ürünler arasında içecekten kişisel bakım ürünlerine, banyo ürünlerine kadar birçok ürün yer almaktadır. Fanta portakal aromalı 2,5 litre gazlı içecek tanesi 4,25 liradan satılırken 3 adet alımda toplamda 9,95 liraya satılmaktadır.

Colgate diş fırçası çeşitleri adet 6,95 liradan 2 adeti 9,95 liradan, Nivea deodorant çeşitleri tekli alımda 11,90 liradan ikili alımda toplamda 17,95 liradan, Domestos çamaşır suyu çeşitleri tekli alımda 4,75 liradan, 2 adet alımda 7,45 liradan satılmaktadır.

Döner, diş macunu, sakız

Keskinoğlu ve Lezita markalarına ait 200 g tavuk döner ürünleri tekli alımda 3,85 liradan satılırken 3 adet alımda 11,55 lira yerine 8,95 liraya satışa sunulmaktadır. Falım şekersiz sakız çeşitleri tekli alımda 1,25 lira 10 adet alındığında 8,95 lira olarak fiyatlandırılmış. Sensodyne markasının 100 ml diş macunu bir adet fiyatı 14,95 lira 3 adet fiyatı da yaklaşık 10 lira indirimle 34,95 lira olarak aktüel ürün broşürü içinde belirtilmiş.

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.