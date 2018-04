A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Nisan A101 aktüel indirim listesinde neler var? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. A101 Aktüel 19 – 25 Nisan 2018 indirim günleri, her zaman olduğu gibi standartlarını değiştirmeyip Perşembe günü başlayacak. Bu hafta indirime girecek olan ürünlere, hafta sonu fırsatları da eklenerek kampanya A101 Aktüel 26 Nisan 2018 Perşembe gününe kadar devam edecek. Rekabette sınır tanımayarak, zirvede yerini alan marketimizin başarılarını anlatmaya kelimeler bulamıyoruz. A101 market zinciri yaptığı kampanyalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Haftalık olarak yapılan aktüel ürün kampanyaları üreticilerin ekonomik olarak uygun fiyatlara kaliteli ürünlere sahip olmasına olanak sağlıyor. Her düzenlediği kampanya ile tüketicilerin yüzünü güldürmeyi başaran market zinciri haftalık kataloglarında teknolojik ürünlere yer vermeyi de unutmuyor. Tüketicilerin uygun fiyatlar ile kaliteli cep telefonu, televizyon gibi teknolojik ürünlere sahip olmasını amaçlayan A101 market son yayınladığı katalogda bu defa Xiaomi Mi A1 cep telefonu satışı yapacağını duyurdu. Türkiye pazarında iyi bir kitle yakalayan ve satışa sunduğu cihazlar üst segment telefonlarla benzer özellikler vaad ederken fiyatlarını da oldukça uygun tutan Xiaomi markasının Mi A1 model telefonu ekstra indirim ile A101 marketlerde satışta olacak.

A101 Aktüel 19 – 25 Nisan 2018 indirim günleri

Hafta içi A101 Perşembe kampanyası, hafta sonu ise eklediği Aktüel hafta sonu yıldızları kataloğu ile farklılık yaratarak bizleri şaşkına çeviren A101’i ve aktüel ekibini gerçekten takdir ediyoruz. A101 market kadrosunun da büyük emek verdiğini düşündüğümüz kataloglar; farkındalık yaratan, uygun fiyat içeren, ihtiyaçları karşılamada sınır tanımayan sayfaları bir araya getirmeye devam ediyor. Özellikle bu hafta indirim sayfalarında yer alan ayrıntıları mutlaka incelemelisiniz. Diğer market indirim sayfalarını da merak ediyorsanız haberimizin sonunda eklediğimiz A101 aktüel indirim kataloğu size yardımcı olacaktır.

A101 Aktüel -19 Nisan 2018- Perşembe günü indirime girecek olan ürünler listesinde olay var diyebiliriz. 23 Nisan Bayramına özel hazırlanmış olduğunu düşündüğümüz liste, ilk defa 11 sayfa ve çeşit çeşit üründen oluşuyor. Her hafta farklı bir TV ve cep telefonu ile bizi karşılayan marketimizin bu hafta bir de listesine derin dondurucu ilave ettiğini görüyoruz. Yeni bir TV, ya da telefon, el blender seti, çelik cezve, şık masa sandalye takımı, evinize uygun aksesuarlar ve daha neler neler, aklınıza bile gelmeyecek ürünler A101 de sizleri bekliyor. Biz gerçekten bu hafta A101 aktüel Perşembe fırsat listesini say say bitiremedik. Renkli aktüel broşürler hazırlamaya devam eden, mutlaka güzel bir elektronik ürüne yer veren A101’in, broşüründe ki süper ürünü olan TOSHIBA 43” uydu alıcılı, full HD LED TV 1799TL indirimli fiyatı ile A101 19 Nisan – 25 Nisan kampanya aktüel de sizler için raflarda yerini alacak. Ayrıca A101’in aktüel sayfasında 23 Nisan için çocuklara sunduğu, saymakla bitiremeyeceğimiz sürpriz ürün seçeneklerini ve diğer marketlerin indirimlerini, haberimizde yer alan A101 aktüel indirim broşür sayfasını inceleyerek karşılaştırabilirsiniz.

A101 Aktüel Bu Hafta Xiaomi Mi A1 Cep Telefonu Satışı Yapacak!

A101 19 Nisan 2018 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile bu tarihte satışına başlanacak ürün çift kamerası ile fotoğraf meraklılarının mutlaka incelemesi gereken ürünler arasında yer alıyor.

A101 19 Nisan kataloğunun öne çıkan ürünlerinden olan Xiaomi Mi A1 cep telefonu teknik özellikleri ise şu şekilde. Xiaomi Mi A1 cep telefonu 64 GB Global Versiyon 5.5″ Full HD Ekrana sahip, 4 GB ram kapasitesi bulunan cihaz ayrıca 64 GB dahili hafıza ile güçlendirilmiş ve buna ek olarak 258 GB’a kadar MicroSD kart desteği sağlıyor. Özellikle fotoğraf çekimi konusunda iyi sonuçlar alınabilecek telefon 5 MP Ön kamera, 12 MP Çift arka kameraya sahip. Parmak izi okuyucusu cihazın özellikleri arasında yer alırken işletim sistemi olarak Android 8.0 kullanılmış. 4.5 Destekli olan ürün ayrıca çift sim kart kullanılmasına olanak sağlıyor.