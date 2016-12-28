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ABD'de Diyarbakırlı pizzacı 'Prenses Leia' için pizza dağıttı

New York'ta pizza dükkanları zinciri bulunan Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Prenses Leia'yı pizza dağıtarak andı.

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ABD'nin New York kentinde pizza dükkanları zinciri bulunan Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, hayatını kaybeden Star Wars (Yıldız Savaşları) filmindeki "Prenses Leia"yı canlandıran sinema oyuncusu Carrie Fisher için pizza dağıttı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi doğumlu "şampiyon" pizzacı Akdeniz, hayranı olduğu ünlü Hollywood yıldızı Carrie Fisher için New York'ta sahibi olduğu pizza dükkanlarının birinde ücretsiz pizza dağıtıp, pizza hamuru açma gösterisi gerçekleştirdi.

Akdeniz'in, Manhattan'ın Soho semtindeki dükkanında gerçekleştirilen etkinliğe, Yıldız Savaşı hayranları özel kostümleriyle geldi.

New York'ta azmiyle 3 kez dünya "pizza şampiyonluğuna" ulaştı

Akdeniz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye geldiği ilk yıllarda Fisher'e pizza servisi yaptığını, hayranı olduğu ünlü yıldız için 48 saat içinde 10 bin pizza dağıtacağını belirtti.

Akdeniz'in pizza hamuru açma gösterisi ve ücretsiz pizza dağıtımı etkinliğine ABD basını yoğun ilgi gösterdi.

ABD'deki hayatına Kanada'dan New York'a kaçak girerek başlayan Diyarbakırlı "pizza imparatoru" Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği New York'ta azmiyle 3 kez dünya "pizza şampiyonluğuna" ulaştı, yedi pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu.

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