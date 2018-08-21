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Kurban kesmeye çalışırken yaralandılar

Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 7 kişi hastanelere başvurdu.

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Trakya'da 7 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
 
Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
 
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bıçakla yaralanan 7 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.
 
Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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