Kurban kesmeye çalışırken yaralandılar
Trakya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 7 kişi hastanelere başvurdu.
- AA
Trakya'da 7 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bıçakla yaralanan 7 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.
Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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