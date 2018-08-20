Açık havada sinema şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından açık havada düzenlenen ‘Yeşilçam Film Günleri’ Kurban Bayramı’nda devam edecek. Bu çerçevede 21- 22-23 Ağustos tarihlerinde bayramın ilk üç günü, Milli Sinema akımının ünlü yönetmenleri Yücel Çakmaklı ve Mesut Uçakan’ın dikkat çeken yapımları Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro’da seyirciyle buluşacak.

‘REİS BEY’ DE VAR

Yarın yönetmen Mesut Uçakan’ın 1993 yapımı ‘Kelebekler Sonsuza Uçar’ adlı filmi gösterilecek. Başrolleri Türk sineması ve tiyatrosunun önemli oyuncularından Haluk Kurtoğlu ile başarılı rolleriyle dikkat çekerken genç yaşta kaybettiğimiz oyuncu Yılmaz Zafer paylaşıyor. 22 Ağustos Çarşamba günü ise beyazperdede yine usta sinemacı Mesut Uçakan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Reis Bey’ adlı film gösterilecek.

GÖSTERİMLER 21.00’DA

Filmin başrollerini Haluk Kurtoğlu, Sümer Tilmaç, Murat Soydan paylaşıyor. 23 Ağustos Perşembe yani bayramın üçüncü günü Topkapı İBB Kültür Parkı Açık Hava Sinemasında Yücel Çakmaklı’nın ‘Birleşen Yollar’ adlı filmi gösterilecek. 1970 yapımı filmin başrollerinde Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray ve İzzet Günay yer alıyor. ‘Yeşilçam Film Günleri’ kapsamında, 2 Eylül tarihine kadar, her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 21.00’da ücretsiz olarak gösterilmeye devam edecek.