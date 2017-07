Açık lise AÖL sınavı zor muydu kolay mıydı sınav yorumları 1-2 Temmuz AÖL

AÖL açık lise zor muydu kolay mıydı sınav yorumları sınava girenler tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Liseleri örgün öğretimde okumayı tercih etmeyenlere veya kazanamayanlara 1992 yılından itibaren eğitim hizmeti sunuyor. Her yıl binlerce öğrenci aöl sınavlarına giriyor. Senede üç kere düzenlenen açık lise sınavlarının ilki 7-8 Ocak’ta, ikincisi 18-19 Mart’ta yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üçüncü sınavın tarihi ise 1-2 Temmuz olarak duyuruldu. Öğrencilerin sınava girerken yanlarında bulundurmalarının zorunlu olduğu sınav giriş belgeleri 28 Haziran’da erişime açıldı. Sınava gireceğiniz her dersten 20’şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır. Öğrencilerin derslerden başarılı olabilmeleri için en az 45 puan almaları gereklidir. Yanlış cevaplarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur. Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sınav sonuçlarının 31 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Haberimiz içerisinde AÖL sınav yorumlarına ulaşabilir ve yorum bölümünden sınavla ilgili yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

AÇIK LİSE SINAV YORUMLARI

HASANN KARATAŞ‏: herkes tatilde ben açık lise sınavında sorulara fransız kaldım türkiyede herşey dört dörtlükmüş gibi muamele yapıyorlar

Muhammed : millet çeşmeler de kuşadaların da geziyor ben yarın açık lise sınavına giricem

Büşra Döş: Sırf gelen mesajları okumamamdan dolayı açık lise sınavımı kaçırdım

AÇIK LİSE SINAV OTURUMLARI

I. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09.30

II. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14.00

III. Oturum 02 Temmuz 2017 Pazar 09.30

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

AÖL öğrenci giriş ekranında öğrenci numarası ve şifre ili giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada sol tarafta yer alan “Sınav Giriş Belgesi”‘ne tıklayın. Daha sonra açılan pencerede ‘Yazdır’ kısmına tıklayıp sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

AÖL SINAVI NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılacak. Her dersten 20 soru sorulacak. AÖL sınavında her soru 4 ve her doğru cevabın değeri 5 puan olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır. AÖL resmi sitesinden alınacak sınava giriş belgesi ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamalar dikkatlice okunmalıdır. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceği gerektiğini unutulmamalı.

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇME

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT AYRINTILARI

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

