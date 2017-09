Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt tarihleri ve işlemleri 2017-2018 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açık lise kayıt yenileme ve açık öğretim lisesi kayıtları 2017 yılında da merakla araştırılan konular içerisinde bulunuyor. AÖL kayıtları ne zaman? Örgün öğretimde çalışma imkanı bulamayan veya bunu tercih etmeyen vatandaşlar açık öğretim lisesine gidiyorlar. Yeni başlayacak öğrencilerin kayıt zamanında, eğitimine devam edenler de kayıtlarını yeniliyorlar. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptırması gerekiyor. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. dönem sınavına katılamıyorlar. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak öğrenci adayı, her yıl belirlenen “İlk Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. Açık lise kayıt ücreti bu yıl 40 tl olarak belirlendi. Açık öğretim lisesi kayıtları nasıl nereden yapılır sorularının cevabına ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



Açık öğretim lisesi kayıtları ve aöl açık lise kayıt yenileme işlemleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Açık lise kayıtları 21 Ağustos Pazartesi günü başladı. Örgün eğitim kurumlarında eğitim görmeyi tercih etmeyen veya kazanamayan öğrenciler açıköğretim liselerinde eğitim hakkını elde ediyorlar. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak öğrenci adayı, her yıl belirlenen “İlk Sınav Bedelini” ödüyorlar. Açık lise kayıt ücreti bu yıl 40 tl olarak belirlendi. Açık lise kayıtları ne zaman? Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos Pazartesi günü başladı ve 15 Eylül Cuma günü sona erecek. Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın Bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların İnternet Bankacılıkları üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. İlk kayıt sınav bedelinin 10 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. İlk kayıt için Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.Açık öğretim lisesi kayıtları nasıl nereden yapılır sorularının cevabına ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).

Açık Lise yeni kayıt tarihi Ağustos ve Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.



AÖL 2. DÖNEM YENİ KAYIT TARİHLERİ



Açıköğretim lisesi 2. dönem kayıtları ise Ocak - Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.



2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Açıköğretim lisesi Aöl yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler yeni kayıt işlemlerini yukarıdaki tarihler arasında yapabileceklerdir. Açık liseye yeni kayıt yaptırmak isteyenler ilk olarak bankaya açıköğretim lisesi yeni kayıt ücretini yatırmalıdırlar. Bankadan aldıkları dekont ile Halk Eğitim Merkezlerine giderek kayıtlarını yaptırabilirler.



Açıköğretim lisesi Yeni Kayıt Ücreti Ne Kadar

Açıköğretim Lisesi Yeni Kayıt Ücreti: 50 TL'dir

Açıköğretim Lisesi Kayıt Yenileme Ücreti: 35 TL'dir



Açıköğretim lisesine yeni kayıt tarihleri yukarıdaki gibidir. Peki AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman diğer merak edilen bi konu ise budur. Açıköğretim lisesi kayıt yenileme tarihleri de şu şekildedir. Açık liseye 3 dönem kayıt yenileme işlemi yapılmaktadır. İşte o tarihler.



AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

1. Dönem Kayıt Yenileme Tarihi: 14 Eylül - 9 Ekim 2017 tarihleri arasındadır.

2. Dönem Kayıt Yenileme Tarihi: 25 Ocak - 5 Şubat 2018 tarihleri arasındadır.

3. Dönem Kayıt Yenileme Tarihi: 28 Nisan - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasındadır.



AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YENİ KAYIT NASIL YAPILIR

Kayıt Ücretinin Yatırılması

İlk olarak açık lise kayıtı yaptırmak isteyen öğrenciler bankaya açık lise kayıt ücretini yatırmalılar. Yatırdıkları paranın dekontunu alan öğrenciler bu dekontu saklamalıdırlar. Kayıt ücretini yatırdıktan sonra diğer işlem ise kayıt işlemi yapmaktır. Peki Açık Lise kayıt ücretleri hangi bankaya yatırılmaktadır. Açıköğretim lisesi kayıt ücretleri Vakıfbankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankasına yatmaktadır.



Kayıt İşleminin Yapılması

Öğrenciler kayıt ücretlerini yatırdıktan sonra dekontları ile birlikte en yakın Halk Eğitim Müdürlüğüne giderek kayıt işlemlerini tamamlayarak kayıt sırasında sizlere verilecektir. Şifrelerini alan öğrenciler daha sonra ders seçimi ve sınav giriş belgesi ile sınavı sonuçlarını görebileceksiniz. Size verilen bu şifre ile www.aol.meb.gov.tr sitesinden öğrenci girişi yapacaksınız.



Ders Seçiminin Yapılması

Kayıt ücretini yatırarak halk eğitim merkezlerinde kayıt yaptıran öğrencilere kayıt esnasında verilen şifre ile öğrenciler www.aol.meb.gov.tr sitesine giriş yaparak ders seçimlerini yapacaklardır.

Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru

Tarihleri: 21Ağustos – 15 Eylül 2017

Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli İlk Kayıt

Başvuru Tarihleri: 18 Eylül– 22 Eylül 2017

AÖL YENİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak öğrenci adayı, her yıl belirlenen “İlk Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2017 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli, 40 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın Bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların İnternet Bankacılıkları üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki Bankamatiklerde ve İnternet Bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/1 İLK.KAYIT-KAYIT YEN.ÜCR.”şeklindedir.)

İlk kayıt sınav bedelinin 10 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. İlk kayıt için Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

İlk kayıt sınav bedelini iki şekilde yatırabilirsiniz.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarası mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

2- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2017 yılında, bir dönem için kayıt yenileme sınav bedeli, belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın Bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların İnternet Bankacılıkları üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olamayan öğrenci adayları ise AÇIK İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki Bankamatiklerde ve İnternet Bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/1 İLK.KAYIT-KAYIT YEN.ÜCR.”şeklindedir.) Kayıt yenilemek için sınav bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL kayıt yenileme sınav bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL sınav bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme sınav bedelini iki şekilde yatırabilirsiniz. Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarası mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

2- Kayıt yenileme sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ KİMLERDEN ALINMAZ?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından

b) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne ve babasından, gazilerin ise kendisi ile eş, çocuk, anne ve babasından,

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlardan,

d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,

e) Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan, durumlarını belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme bedeli alınmayacaktır. Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak sisteme tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

a) Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).

b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

c) Ders seçme işlemi en geç 22 Eylül 2017 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.

d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

e) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç 22 Eylül 2017 mesai bitimine (saat 18:00)kadar yapılacaktır.

f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini http://aol.meb.gov.tr/adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.

g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.

h) Öğrencilerimiz, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır.



KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?



Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.



Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)



Kayıt yenilemek için sınav bedelini ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelini doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.



Kayıt Yenileme sınav bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.



Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme sınav bedeli alınacaktır.



Öğrenciler ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem, adına ödenmiş olan 5TL sınav bedelini makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.



Okul aile birliği hesabına öğrenciler tarafından ATM'lerden yatırılan ücretlerde banka tarafından havale masrafı kesilmesi durumunda, halk eğitimi merkezi müdürlükleri makbuz karşılığında öğrencilerden alıp, toplu olarak okul aile birliği hesabına yatırabilirler.



Kayıt Yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankaların ATM'lerin den yatırılmaktadır.



KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.



Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)



Kayıt yenilemek için sınav bedelini ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelini doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.



Kayıt Yenileme sınav bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.



Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılan öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme sınav bedeli alınacaktır. Öğrencilerin, ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem, adına ödenmiş olan 5TL sınav bedelini makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.



Okul aile birliği hesabına öğrenciler tarafından ATM'lerden yatırılan ücretlerde banka tarafından havale masrafı kesilmesi durumunda, halk eğitimi merkezi müdürlükleri makbuz karşılığında öğrencilerden alıp, toplu olarak okul aile birliği hesabına yatırabilirler.



Kayıt Yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankaların ATM'lerin den yatırılmaktadır.



PARA NASIL YATIRILIR?



Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MAOL YENİ KAYIT KAYIT YENİLEME ÜCRETİ)

7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 30 TL'yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM'den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız