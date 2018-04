Acil çağrılarda tek numara mı olacak Acil çağrı numaraları değişiyor mu?

112 acil çağrılar için tek numara olacak. İçişleri Bakanlığı çalışmayı ne zaman tamamlayacak? Alınan son bilgiye göre İçişleri Bakanlığınca yürütülen acil çağrıları tek telefon numarasında toplama ve birleştirme projesi kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, sene sonuna kadar ülkenin her yerinde vatandaşın kullanımına sunulacak. Asılsız ve gereksiz aramalar yapan kötü niyetli kişileri uyaran Gürbüz konu hakkında şöyle konuştu: “Türkiye genelinde 36 milyon çağrı almışız ve bunun yalnızca yüzde 30’u gerekli çağrı. Geri kalan yüzde 70 gereksiz çağrı. Çok komik örnekler var. Havanın nasıl olduğunu soranlar, kızını isteyen adayın güvenilir olup olmadığını soranlara kadar. En çok da telefon tamircileri ücretsiz diye denemek için atıyorlar. Lütfen bunlara artık dikkat edelim. Sistem olarak gelen her çağrıya cevap veriyoruz. Bir numara 100 defa da arasa numarayı tanısak bile açmamazlık yapmıyoruz. Belki 101. çağrı gerçekten ihtiyacı olan bir çağrı. O yüzden her çağrı önemli bizim için. Hatta konuşma sırasında kesilen çağrılara geri dönüş yapıyoruz.”

Acil çağrılar tek numarada toplanacak

İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı İşlemleri Müdürü Reşit Gürbüz, acil çağrı numaralarının tek bir çatı altında birleştirilmesi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. AB kapsamında olan projeyle 7 numaranın tek bir numarada birleştirilerek, hizmet vereceğini söyleyen Gürbüz, bu 7 numaranın 155 polis imdat, 156 jandarma, 122 AFAD, 112 Ambulans, 110 itfaiye, 177 orman, olan illerde 158 sahil güvenlik olarak belirlendiğini ifade etti. Gürbüz, projenin uygulanan illerdeki vatandaşların 155 ve diğer numaraları araması sonucunda yine sistem olarak 122 Acil Çağrı Merkezine bağlandıklarını dile getirdi. Sistemin işleyişini anlatan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Gelen aramalar çağrı alıcıların olduğu masaya geliyor ve çağrı alıcı personel vatandaşın konum bilgisine ulaşıp vaka formunu doldurarak en fazla 30 saniye içinde soruna göre ilgili kurumun çağrı personeline yönlendiriyor. Bu aşamada ise ilgili bölüm, olay mahalline en yakın kendi ekibini yönlendiriyor. Bu olayın durumuna göre bir kaç farklı kurumun yönlendirilmesiyle de olabiliyor."

VAKİTTEN KAZANÇ SAĞLANACAK

Projenin birçok yönden avantajlı olduğunu aktaran Gürbüz, kişilerin birden fazla numara bilmekten kurtulduğunu, gelen gereksiz çağrıların çağrı alıcılar tarafından süzülerek ilgili birimlere sadece önemli çağrıları yönlendirmesi ve olay yerini ilgilendiren birden fazla birimin aynı anda olay yerine intikal etmesi sayesinde vakitten kazanç sağlanılacağını kaydetti.

"TÜRKİYE GENELİNDE 36 MİLYON ÇAĞRI ALMIŞIZ VE BUNUN YALNIZCA YÜZDE 30'U GEREKLİ ÇAĞRI"

Asılsız ve gereksiz aramalar yapan kötü niyetli kişileri uyaran Gürbüz konu hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 36 milyon çağrı almışız ve bunun yalnızca yüzde 30'u gerekli çağrı. Geri kalan yüzde 70 gereksiz çağrı. Çok komik örnekler var. Havanın nasıl olduğunu soranlar, kızını isteyen adayın güvenilir olup olmadığını soranlara kadar. En çok da telefon tamircileri ücretsiz diye denemek için atıyorlar. Lütfen bunlara artık dikkat edelim. Sistem olarak gelen her çağrıya cevap veriyoruz. Bir numara 100 defa da arasa numarayı tanısak bile açmamazlık yapmıyoruz. Belki 101. çağrı gerçekten ihtiyacı olan bir çağrı. O yüzden her çağrı önemli bizim için. Hatta konuşma sırasında kesilen çağrılara geri dönüş yapıyoruz."

"E-CALL CİHAZI 1 NİSAN İTİBARİYLE TÜM ARAÇLARDA ZORUNLU OLARAK BULUNACAK"

"Trafik kazalarında araç içi çağrı anlamına gelen e- call projesiyle araç içine yerleştirilmiş cihazın kaza anında otomatik olarak 112'yi arayarak kazazedelere yardım ulaştıracak" diyen Gürbüz, 1 Nisan itibariyle üretilecek bütün araçlarda bu cihazın zorunlu olarak bulunacağını söyledi. Gürbüz, projenin Avrupa Konseyi kararıyla başlatıldığının altını çizdi.

ENGELSİZ 112

Telefonlara indirilen bir program sayesinde işitme ve konuşma engelli vatandaşların da acil çağrı hizmetlerinden faydalanabileceğini anlatan Gürbüz, artık işaret dili yoluyla engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verileceğini vurguladı. Gürbüz, "Faaliyete geçen 24 ildeki yazılımları ve donanımları başka firmalara yaptırmıştık ama bundan sonraki faaliyete geçecek illerin yazılımı tamamen yerli ve milli olarak bizzat İçişleri Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı personelince yapılacak. Böylelikle milyonlarca lira cebimizde kalmış olacak, güvenlik ve mahremiyet noktasında kodların yazılımın bizde olması bizi fazlasıyla rahatlatıyor. En ufak bir aksaklıkta da olaya müdahale etme şansımız çok hızlı ve seri olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde 24 ilde faaliyette olan 112 Çağrı Merkezi Projesi, 8 ilde birkaç haftaya faaliyete geçecek. 12 ilde donanım süreci devam ediyor, 25 ilde inşaat aşamasında, kalan illerde ihale süreci devam ediyor. En kısa zamanda faaliyete geçecek.