Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2018 CTE memur alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2018 CTE Adalet Bakanlığı memur alımı başvuru tarihleri ve şartları adalet.gov.tr adresinde... Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Adalet Bakanlığı belli kadrolar için toplamda 14 bin 504 sözleşmeli personel istihdam edecek. 4 farklı alanda yapılacak istihdam için belli şartlar aranıyor. CTE ve Adalet Bakanlığı 323 şoför alımı yapıyor! Bazı alımlarda KPSS şartı aranırken, bazılarında ise aranmıyor. Adalet Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları sona eriyor! Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak amaçlı 200 kişilik boş kadro ile memur personel alımı yapacağını belirtmişti. Başvurularda son günlere gelindi ve hala başvuru yapmamış olan adaylar haberimizin devamından detaylara ulaşabilirler. Geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesine farklı pozisyonlarda 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtmişti. İlgili ilan için binlerce aday başvuru yaptı ancak hala başvuru yapmamış veya başvuru işlemlerini bitirmemiş olan adaylar için bir kez daha ilan hakkında detaylı bilgiyi sizinle paylaşıyor olacağız. Başvurular artık sona ermekte ve adaylar için son şans.



ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1-Başvuruya başlamadan önce vesikalık fotoğraf (.jpg, .jpeg ya da png formatında), kpss sonuç belgesi (.jpg, .jpeg, png ya da pdf formatında) ve öğrenim belgesini (.jpg, .jpeg, png ya da pdf formatında) formatında hazır ediniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

2-Başvuru sonunda "BAŞVURUYU TAMAMLA" butonuna bastığınızda başvuru kaydı tamamlanır ve sistem tarafından otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilir. Başvuru kayıt numarası almadı iseniz aynı işlemleri baştan tekrar ediniz.

3-Aynı TC kimlik numarası ile birden fazla başvuru yapılamaz. Her adayın sadece bir başvuru hakkı vardır.

4-Yapılmış olan bir başvuru değiştirilemez, iptal edilemez. Bu sebeple başvuru yapmadan önce hangi pozisyon ve yeri seçeceğinize kesin karar vermeniz yararınıza olacaktır.





5493 personelin istihdam edileceği ilk duyuruda kadro ve sayılar 4771 zabıt katibi, 527 mübaşir, 27 şoför, 99 teknisyen, 69 aşçı şeklinde yer aldı. Yayınlanan duyuruda alıma ilişkin şartlar da yer aldı. Buna göre alımın adalet komisyonlarınca yapılacağı bilgisine yer verilirken, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanların başvurabileceği açıklandı.



Başvuruda bulunmak isteyen bireylerin adalet komisyonu başkanlıklarına ya da buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekiyor. Başvurular 21 Mayıs Pazartesi günü başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin 11 Haziran Pazartesi mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.



1344 personelin istihdam edileceği ikinci duyruru, tek bir kadrodan oluşuyor. 1344 kişilik kadro tamamen icra katibi personeli olarak ayrılmış durumda. Personel istihdamı sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 3/A maddesi kapsamındaki belli başvuru şartları çerçevesinde gerçekleşecek.



Başvuru şartlarında göze çarpan ilk detay, başvuruda bulunmak isteyenlerin 35 yaşını doldurmamış olmaları gerektiği. Ayrıca başvurunun geçerli olabilmesi için lisans mezunlarının 2016 KPSS'den KPSSP-3 puan türünden, ön lisans mezunlarının KPSSP-93 puan türünden, ortaöğretim mezunlarının KPSSP-94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.



Başvurular 21 Mayıs tarihinde başladı. 11 Haziran'da ise sona eriyor. Adayların başvuru için gerekli belgelerle birlikte adalet komisyonu başkanlıkları ya da adalet komisyonu başkanlığına başvuruda bulunması gerekiyor.



7467 personelin istihdam edileceği ikinci duyuru, belli kadrolarda gerçekleşecek. 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli, 223 diğer sağlık personeli, 185 teknisyen, 266 destek personeli, 42 destek personeli, 21 destek personeli şeklinde açıklanan kadrolar için ayrı ayrı başvuru şartları bulunuyor.



Bu kadrolar için başvuruda bulunacak bireylerin 2016 KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Ayrıca duyuruda



Sözleşmeli infaz ve koruma memuru ve destek personeli (şoför) için on katı (on katı infaz ve koruma memuru adayı bayan ve erkek için ayrı ayrı ) aday

Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen için beş

katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı ) aday,

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için ise yirmi katı aday uygulamalı

sınava çağrılacaktır.

Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas

alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro

sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.



200 personelin istihdam edileceği dördüncü ve son duyuru 10 avukat, 20 diğer teknik hizmet personeli, 30 şoför, 40 hizmetli, 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı kadroları için gerçekleşecek. Her başvuru için farklı şartlar aranıyor.



İlgili alım ilanına başvuru yapacak adaylardan bazı genel nitelikler aranmaktadır. Buna göre adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Yapılacak arşiv ve Güvenlik araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans meuznları için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 2016 Merkezi Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, Herhangi bir suç hükümlüüğü bulunmamak, Askerliğini yapmış bveya Askerlik ile ilgisi bulunmamak ve En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak şartları aranacaktır.



Buna göre bunlar dışında adaylardan, En Az E Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranacak. Ayrıca Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Şoför pozisyonu için ise En az b Sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.



Başvuruya ilişkin en önemli detaylardan biri de duyuruda yer alan ''Başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; avukat, diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), destek personeli (hizmetli), psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için ilân edilen pozisyonun 5 katı, destek personeli (şoför) pozisyonları için ilân edilen pozisyonun 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.'' ibaresi olarak öne çıkıyor.



Başvuruda bulunan adaylar KPSS puanları ile sözlü sınavda yer alan puanlarının aritmetik ortalaması göz önüne alınarak istihdam sayısına göre sıralanacaklar. 200 personelin istihdam edileceği bu başvuruda her meslek grubu için belli özel şartlar yer alıyor.



İLANIN DETAYLARI:



Adalet Bakanlığı yayımlamış olduğu ilanında 200 kişilik boş kadro ile, Merkez ve Taşra teşkilatına alım yapacağını belirtti. Buna göre Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatına, 10 Avukat, 20 İstatikçi, 30 Şoför ve 40 Hizmetli olmak üzere 100 kişi ve Taşra Teşkilatına, 50 Psikolog ve 50 Sosyal Çalışmacı olmak üzere 100 kişi de taşra teşkilatına alım yapacaktır.







KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Adalet Bakanlığı Sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yapacak adaylardan, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Yapılacak güvenlik ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek ve 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSp94, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.



Ayrıca adaylardan bu nitelikler dışında pozisyonuna göre özel şartlar aranmakta ve özel şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.



ÖZEL ŞARTLAR:



İstatiktçi Pozisyonu: İstatistik lisans bölümü mezunu olmak.



Avukat Pozisyonu: Adaylardan, Hukuk fakültesi mezunu olmak veya buna denkliği olan ve YÖK tarafından onaylanmış olan Yurtdışı yükseköüretim kurumlarından mezun olmuş olma ve SOn başvuru tarihi itibari ile vukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.



Şoför Pozisyonu: En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.



Hizmetli Pozisyonu: En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak,



Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Pozisyonu: Psikolog Lisans mezunu olmak ve Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümleriden mezun olmak. Şartları aranmaktadır.







BAŞVURULAR SONA ERİYOR!



Söz konusu olan ilana başvurular, 21 Mayıs 2018 tarihinde başlamıştı. Başvurularını gerçekleştirmeyen veya hala başvuru işlemini tamamlamamış olan adaylar en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri şarttır. Buna göre başvurular son başvuru günü en geç Mesai saati bitimine kadar Adalet Komisyonu Başkanlıklarına istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, kargo ve faks yolu ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. İlanın tam metnine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.







ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İNFAZ KORUMA MEMURU, DESTEK PERSONELİ, TEKNİSYEN VE BÜRO PERSONELİ ALIMI GENEL ŞARTLARI



a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.



İCRA KATİPLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?



İcra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;



a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.



ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, ŞOFÖR, TEKNİSYEN VE AŞÇI ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR



a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.



PSİKOLOG,SOSYAL ÇALIŞMACI,AVUKAT, DESTEK VE HİZMET PERSONELİ ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.